Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что избиратели, впервые принимающие участие в голосовании на выборах президента, на участках в Москве получат билеты на концерты российских звезд, сообщает "Интерфакс".
"Молодые избиратели, которые придут 18 марта на избирательные участки, получат флаеры, зарегистрируются на сайте, выберут одну из трех дат концерта и пойдут на него", — рассказал Горбунов.
Он отметил, что концерты пройдут в спорткомплексе "Олимпийский" с 22 по 24 марта.
Горбунов напомнил, что в Москве молодым избирателям, впервые проголосовавшим на выборах депутатов Государственной думы в 2016 году, выдавали приглашения на концерт популярных исполнителей, который проводился в тот же вечер на Поклонной горе.
"После этого были пожелания не проводить такое мероприятие в день голосования. В этот раз в "Олимпийском" будет организовано три концерта", — отметил он.
Горбунов сообщил, что Мосгоризбирком оплатит аренду помещений спорткомплекса, артисты будут выступать бесплатно: "Тут взаимная заинтересованность. Артисты могут расширить свою аудиторию, и они же выполнят свой гражданский долг".
Список артистов, которые выступят для молодых избирателей, окончательно пока не утвержден.
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