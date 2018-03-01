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Метель и похолодание принесет в Алтайский край первый день весны

, ИА "Амител"
В течение дня в регионе ожидается похолодание

Фото: Oren1.ru

Снег и метели прогнозируют синоптики в Алтайском крае 1 марта 2018 года. В предгорьях ожидается мокрый снег. На дорогах гололедица и снежные заносы.

Температура воздуха в регионе днем от -7 до -12 градусов. В южных районах столбики термометров покажут от 0 до -5  градусов. В течение дня ожидается похолодание. Ночью температура опустится до -23 градусов, в отдельных районах до -28 градусов.

Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

В Барнауле 1 марта также метель, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха от -7 до -9 градусов с похолоданием в течение дня. Ночью возможен мороз до -26 градусов.


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