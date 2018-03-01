Снег и метели прогнозируют синоптики в Алтайском крае 1 марта 2018 года. В предгорьях ожидается мокрый снег. На дорогах гололедица и снежные заносы.
Температура воздуха в регионе днем от -7 до -12 градусов. В южных районах столбики термометров покажут от 0 до -5 градусов. В течение дня ожидается похолодание. Ночью температура опустится до -23 градусов, в отдельных районах до -28 градусов.
Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 15-20 метров в секунду.
В Барнауле 1 марта также метель, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха от -7 до -9 градусов с похолоданием в течение дня. Ночью возможен мороз до -26 градусов.
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