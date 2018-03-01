Предложения купить квартиру от застройщика с полной отделкой все чаще появляются на рынке недвижимости Барнаула. Предложения для многих заманчивые – купил и сразу въехал, не мучаясь с ремонтом. Однако на деле может оказаться все не так радужно, как хотелось бы. Рынок квартир "под ключ" и отзывы владельцев изучил журнал "Алтайская стройка".

Дешево и некачественно

Журналисты издания опросили барнаульцев, которые приобрели квартиры с полной отделкой "под ключ" у застройщиков несколько лет назад, и выяснили, что многие были очень недовольны "наследием строителей" и в итоге почти сразу все переделывали.

Люди жалуются на дешевые и некачественные материалы, которые использовались при отделке квартир. В том числе — несовременные радиаторы, дешевые металлические раковины и ванны, некачественные входные и межкомнатные двери, линолеум, обои и пр.

В итоге все это приходилось отдирать, выбрасывать и переделывать, а потому неудобств у владельцев квартир было еще больше.

"Мы несколько лет назад вселились в новостройку, которую приобрели с ремонтом от застройщика, не зная подводных камней. Не скажу, что было совсем всё ужасно, но кое-что сразу же пришло в негодность. В первую очередь – тонкая входная дверь, которую можно было легко погнуть рукой. Затем повылетали круглые ручки на межкомнатных дверях, рамы на балконе дребезжали при малейшем дуновении ветра, а допотопные радиаторы портили весь внешний вид", — рассказал Николай Сергеенко.

Однако эксперты этим жалобам не удивляются. Как пояснил председатель правления Союза строителей "Регионального объединения работодателей Алтайского края" Александр Мишустин, раньше застройщики предпочитали делать стандартную отделку экономкласса, чтобы не слишком ощутимо это сказывалось на стоимости квартир. "Она была рассчитана на то, чтобы покупатель зашел и какое-то время пожил там, а затем уже сам решал, будет ли он что-то менять…Через год-два дом всё равно даст усадку, после чего целесообразно делать капитальный ремонт, воплощать какие-то дизайн-проекты. Конечно, жалобы были, ведь у людей разные запросы и вкусы: одному нравятся голубые обои, другой хотел бы вообще стены покрасить, а не обклеивать. И эти требования часто не совпадали с предложениями застройщиков".

Довольны и счастливы

Впрочем, ряд покупателей квартир отделкой довольны. Так, жительница Барнаула Татьяна Степанова утверждает, что ее все устроило в новенькой квартире, которую она взяла в ипотеку: "Мы недавно вселились в трехкомнатную квартиру с отделкой, в которую входит покраска потолков, обои на стенах, линолеум и плинтуса на полу, штукатурка и окраска стен в ванной. Поскольку купили ее в ипотеку, то лишними средствами на шикарный ремонт не располагали. Приобрели только всю необходимую мебель и заселились. Тем более у нас не было времени, потому что свою старую квартиру мы уже продали. Нынешней отделкой пока вполне довольны – всё чистое, новое, приятные ненавязчивые оттенки, приемлемого качества материалы. Решили, что пока поживем так, тем более у нас маленькие дети, которые могут что-то сломать или испортить. А когда они уже подрастут и этот ремонт устареет, постепенно будем обновлять его".

Барнаулец Олег Савицкий, который, как он признается, купил квартиру, чтобы сдавать ее в аренду, тоже доволен ремонтом: "Мы купили небольшую квартиру для последующей сдачи в аренду. Стоимость этой отделки застройщик заложил совсем небольшую, но на выходе получается готовое помещение, где ничего не нужно делать – с обоями, линолеумом, окрашенными потолками, сантехникой. И пусть даже все материалы простенькие, но для квартирантов, которые не склонны бережно относиться к чужому, это даже шикарно".

Эксперты согласны, что покупателям, которые после покупки квартиры несколько стеснены в средствах, приобретать квартиру с отделкой очень удобно: "У покупателей, которые берут банковские средства и ограничены в средствах на ремонт, появляется возможность включить в ипотеку стоимость отделки вместе с ценой квартиры. И учитывая то, что доля таких клиентов достаточно высока, можно сказать, что ремонт от застройщика "под ключ" всё-таки довольно востребован. Также эта услуга интересна тем, кто покупает квартиру в инвестиционных целях. А еще иногородним, которым в силу каких-то обстоятельств или нехватки времени проблематично осуществить ремонт самостоятельно", — поясняет ведущий менеджер отдела продаж ИСК "Алгоритм" Марина Кирильчук.

Что хочу, то и заказываю

Застройщики подтверждают, что в последнее время ситуация с отделкой квартир меняется к лучшему. Во-первых, теперь зачастую учитываются пожелания клиентов, и застройщик заранее договаривается о комплектации квартиры. Кроме того, сегодня многие показывают, как будет выглядеть квартира, в шоу-румах. При этом покупателю предлагают несколько вариантов ремонта.

"Требования клиентов возрастают, и застройщики должны идти им навстречу. Лично я считаю, что отделка "под ключ" должна быть, только ее надо подразделять на несколько классов: стандарт, комфорт и премиум, например. Основную массу жилья целесообразно вводить готовым, а какую-то часть, например, элитное (когда дольщик претендует на шикарный ремонт), можно сдавать только с общими элементами, типа сантехнической и электрической разводок или с эксклюзивной отделкой по индивидуальному заказу", — поясняет Мишустин.

В этом случае покупатель заранее знает, каким будет ремонт в его квартире, и избежит неприятных сюрпризов. Но главное преимущество, как уверяют эксперты, – это экономическая выгода и для производителя, и для потребителя.

Застройщик получает возможность дополнительно заработать, немного повысив стоимость квартиры. При этом все материалы и приборы он закупит оптом, а значит, себестоимость данной услуги будет для него не слишком высока.

Покупателю же эта отделка "под ключ" здорово облегчает жизнь. Ведь в этом случае он действительно может сразу же вселиться в приобретенное жилье, не тратя время и силы на затяжной ремонт.

Что входит в отделку квартиры "под ключ"?

Как правило, в отделку "под ключ" входят: ламинат на полу, натяжные потолки и осветительные приборы, обои на флизелиновой основе (иногда под покраску), кафельные полы в санузле и прихожей, плитка на стенах в ванной, сантехнические приборы (чаще всего чугунная ванна или душевая кабина, раковина, унитаз, смесители), металлические входные и шпонированные межкомнатные двери.

Цена – по 4-6 тыс. рублей за каждый кв. м плюсом к основной стоимости кв. м.

Что входит в базовую комплектацию?

Базовая комплектация, как правило, предполагает штукатурку потолков и стен, стяжку полов, установку окон и откосов, металлических входных дверей, радиаторов, счетчиков отопления, воды и света в каждой квартире. Сантехнические приборы обычно не предусмотрены – только разводка водопроводных и канализационных сетей, а электропроводка – по периметру квартиры (иногда с установкой розеток и выключателей).

Где в Барнауле предлагают квартиры в разных вариантах отделки?

Да много где. Например, и в базовом варианте, и с отделкой "под ключ" квартиры предлагают в таких компаниях, как: ЖК "Адмиралъ" от ИСК "Союз", ЖК "Крылья" и "Литерный" от ИСК "Алгоритм", ул. 80 Гвардейской дивизии, 52 от ИСТК "Дельта", ЖК "Матрешки" от ИСК "Вира-Строй", дома в квартале "Лазурный-2" от ООО "Жилищная инициатива" и прочие.