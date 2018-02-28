Голого пассажира задержали в аэропорту Новосибирска

В новосибирском аэропорту Толмачево задержали пассажира, который неадекватно вел себя на борту самолета перед его приземлением, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Один из пассажиров отстегнул ремень безопасности, ходил по салону, нецензурно выражался, вёл себя агрессивно, хватал других пассажиров за плечи... Нанес несколько ударов бортпроводнику и одному из пассажиров", — прокомментировали происшествие в пресс-службе компании S7, в самолете которой случился инцидент.
По данным местных СМИ, он "снял одежду и бегал по салону", а замечания членов экипажа просто игнорировал. Одна из пассажирок рассказала, что мужчина бросался телефоном, пытался удушить бортпроводника и кричал "про какое-то олимпийское золото". По ее мнению, житель Новосибирска не был пьян, от него не пахло алкоголем.
После неудачных попыток утихомирить нарушителя, бортпроводники и несколько пассажиров пристегнули его ремнями безопасности к сиденьям свободного ряда.
Мужчину доставили в дежурную часть аэропорта. Полиция начала проверку. По словам Волк, в отношении него могут возбудить уголовное дело по статье "Хулиганство".
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