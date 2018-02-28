Турист из Екатеринбурга Александр Андреев пропал во время одиночного похода на перевал Дятлова, пишет URA.ru,
Молодой человек отправился в поход целых три недели назад, до сих пор о нем нет никакой информации и на связь он не выходил.
Представители Ивдельского поисково-спасательного отряда сообщили изданию что турист с таким именем у них не регистрировался. Поисковики знают о нем лишь со слов родственников, которые обращались к ним за помощью.
Перевал Дятлова находится на Северном Урале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905. Он получил своё название в честь туристической группы Игоря Дятлова, которая погибла здесь зимой 1959 года при невыясненных обстоятельствах. В сентябре прошлого года на перевале последний раз случилось очередное ЧП - скоропостижно скончался турист.
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