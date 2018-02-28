Президент Украины Петр Порошенко владел в России не только кондитерской фабрикой Roshen в Липецке, но и другими предприятиями, сообщает RT со ссылкой на расследование украинского телеканала "1+1".
Как сообщается, во владении Порошенко находились предприятие по производству крахмала в Липецкой области, а также компания, которая занимается выращиванием и продажей зерна.
Отмечается, что в 2015 году бизнес принес президенту Украины доход в размере $700 тыс.
В расследовании утверждается, что предприятия не были проданы, а связанные с бизнесом юридические лица продолжают существовать.
В администрации президента Украины, в свою очередь, заявили, что Порошенко не занимается бизнесом в России.
Комментарии