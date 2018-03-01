В Кремле на церемонии вручения ключей от автомобилей призерам Олимпийских игр, которые завершились в Пхенчхане в воскресенье, возникла путаница, сообщает "Интерфакс".
Премьер Дмитрий Медведев вручил фигуристке Екатерине Бобровой ключи от машины, предназначенной серебряному призеру по лыжным гонкам Александру Большунову.
"Чего там? Ключей не нашли?" — спросил Медведев, заметив замешательство Бобровой. "Меня не нашли", — ответила спортсменка. В итоге ключи обменяли, и каждый из спортсменов получил свою награду.
Позже Боброва заявила о намерении продать автомобиль. По словам спортсменки, данное решение принято ради благотворительных целей.
Оказалось, что перепутаны были награды не только у Бобровой и Большунова. Медведев вручил не те награды и некоторым хоккеистам, которыми они сразу же обменялись между собой.
В конце церемонии Медведев порекомендовал спортсменам на всякий случай проверить, свои ли награды они получили.
Обладатели золотых медалей Олимпиады в Пхенчхане получили ключи от автомобилей BMW X6. Серебряным призерам вручили ключи от BMW X5, а бронзовые получили BMW X4.
Олимпийские игры в Пхенчхане завершились 25 февраля. В неофициальном командном зачете Россия оказалась на 13-ом месте — две золотых медали, шесть серебряных и девять бронзовых. Еще одну бронзовую медаль керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой пришлось вернуть после того, как допинг-проба Крушельницкого оказалась положительной.
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