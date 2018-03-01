Члены Экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей при Госдуме отметили важность взращивания достойного гражданина, пишет "Парламентская газета".
Воспитательный процесс они предлагают строить на сохранении традиций, преемственности поколений и культурном наследии нашей страны.
"За последние 18 лет портрет российской молодежи сильно изменился. Это произошло из-за возвращения веры в себя, свою страну и приобретения чувства достоинства", — отметила вице-спикер Госдумы и руководитель Экспертного совета Ирина Яровая.
Однако, по ее мнению, в образовательном процессе до сих пор наблюдается разрыв теории и практики, а многие учителя по традиции, заложенной в 90-е годы прошлого века, стыдливо избегают говорить о достижениях нашей страны. В то время как в интернете информация с антироссийской риторикой, наоборот, красиво упакована.
Яровая уверена, чтобы противостоять этим вызовам, необходимо учить детей осмысливать историю страны с точки зрения общемировых ценностей, чтобы каждый школьник осознавал себя в первую очередь частью большой и уникальной страны.
"Нам требуется энциклопедия смыслов, а не просто перечень объектов. Преподавание гуманитарных дисциплин должно быть одухотворённым, а не пустотелым", — обозначила главные задачи Яровая.
Член совета, политолог Сергей Михеев, в свою очередь, предложил ограничить интернет для учащихся: "Необходимо свести к минимуму потребности школьника к свободному поиску знаний в Интернете. Это ядовитая помойка".
По его мнению, для детей следует разработать специальный портал, где будет аккумулирована и защищена вся необходимая для их воспитания информация.
Но воспитание, по мнению Ирины Яровой, — это не личностные тесты и раздутый штат психологов: "Нам нужны не психологи, а воспитатели". Разработку тестов для детей и их родителей она считает неоправданной тратой бюджетных средств и поддержкой направления, чуждого отечественной системе образования.
Председатель "Российского движения школьников" Сергей Рязанский убежден, что в школы нужно вернуть не только воспитателей, но и вожатых. Общественная работа под началом вожатого может стать отличной альтернативой фейковой информации в интернете.
Комментарии
"....Яровая уверена, чтобы противостоять этим вызовам, необходимо учить детей осмысливать историю страны....."
Бессмысленно осмысливать неосмысленными мыслями...
Политруки снова в моде?
Это правильно. В вузах Китая , молодежь учат гордиться своей страной , культурой, достижениями, говорят им , что именно они самые умные и трудолюбивые....
Такой подход у них несколько лукавый, но очень правильный, на мой взгляд.
Обычно этим занимались историки, а еще на классных часах класрук , может старшие проводили час с младшими.
Сейчас тока новую должность вводят, печалька.
За достойную оплату готов поработать учителем псевдопатриотики! Вверну детям веру в себя и отечество! И гордость за все победы в Сирии!