Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил "Парламентской газете", что резкое изменение методики расчета пенсий неоправданно, поскольку способно привести к росту недоверия граждан ко всей пенсионной системе.
"Я опасаюсь, что если мы внесем в пенсионную систему резкие изменения, то породим недоверие к ней со стороны граждан. У людей может вообще пропасть мотивация платить взносы в Пенсионный фонд. Если говорить о каких-то корректировках, то они должны носить, скорее, уточняющий характер", — подчеркнул Рязанский.
Сенатор признал, что "балльная" методика расчета пенсий действительно сложна даже для специалистов.
"Гражданин в этом разобраться вообще не сможет. Тут можно посмотреть, что стоит изменить и поправить. Но не кардинально. Необходимость набрать нужное количество баллов также мотивирует граждан искать работу с "белой зарплатой", с которой будут вестись отчисления в пенсионную систему", — уверен Рязанский.
Ранее в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи председатель Счетной палаты Татьяна Голикова предложила вернуться к системе страховых пенсий, которая будет рассчитываться, исходя из стажа работника и зарплаты, которую он получал во время своей трудовой деятельности. По ее мнению, балльная система непонятна гражданам.
Комментарии
Какая пенсия? Сомневаюсь что на нее можно будет прожить через 30 лет. Сейчас Нет разницы зар.плата у вас 10 или 25 т.р. Пенсия будет одинаковая. Разница начинается от зар.платы в 40 т.р.
"Никогда не было и вот опять")) Они ее и так меняют каждые 3-5 лет, эту систему. Теперь уже никто не разберется, как и что там считается, и откуда эти пресловутые баллы берутся. Где-то был пример расчета от ПФР - на 100 баллов и 30 лет стажа пенсия... та-дам, 13 000! Лично у меня при 23 годах стажа и неплохой по меркам АК белой з\п - тех баллов где-то 32... То есть, как я понимаю, мне и 7 тыс не получить той пенсии(((
"Вернуться" к более понятной системе? Значит опять будут грабить, как доказывает новейшая история...
Кстати, а "госпожа" Голикова собирается вернуть наши деньги, потраченные на предыдущие изменения?
Вот эта чехарда с пенсионными расчетами , подкрепленная новым законом, разрешающим фондам хранить пенсии за границей, наводит на мысли:
-а будет ли она пенсия у нас????
если учесть, что накопительная пенсия заморожена уже 3 -й год....