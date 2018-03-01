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Больше прибедняются: у россиян остается от зарплаты много "лишних" денег

, ИА "Амител"
К свободным деньгам относятся средства, которые можно израсходовать на развлечения или отложить

Фото: tu-baginya.ru

Объем свободных денег, остающийся на руках российской семьи после всех необходимых расходов, в последние годы растет и достиг максимума в номинальном значении в 2017 году - 18,4 тысячи рублей. Такие результаты исследования представил холдинг "Ромир".

К свободным деньгам относятся средства, которые семья может израсходовать на отдых, развлечения, дополнительное образование, ремонт или отложить для крупной покупки.

В 2008 году у средней семьи ежемесячно оставалось около 10,3 тысячи рублей свободных денег. При общем росте относительное снижение этой величины наблюдалось в 2009 году (до 9 тысяч рублей) и в 2015-м (15,4 тысячи рублей). Максимальный рост был отмечен в 2012 году, когда объем свободных денег вырос более чем на треть (плюс 38%) в сравнении с предшествующим годом.

За исследуемый период наибольшая покупательная способность россиян была зафиксирована в 2014 году. Если рассчитывать ее на основе стоимости двухлитровой бутылки "газировки", то текущий показатель (233 бутылки) является шестым за всю историю исследований.

Хорошие показатели отмечались также в 2013 и 2008 годах.

Таким образом, как отмечается, результаты показывают, что доходы населения после кризиса 2014-2016 годов восстановились лишь частично.

По методологии исследователей, средние доходы семей определяются на основе собственных расчетов "Ромира" и Росстата. Затраты на необходимые товары и услуги рассчитываются на основе данных исследования Romir Scan Panel.

По данным Росстата, реальные доходы россиян в прошлом году снизились на 1,7% в годовом выражении. Это был четвертый год падения: в 2014-2016 годах доходы снизились на 0,7, 3,2 и 5,8 процента соответственно. По данным президента России, реальные доходы граждан начали восстанавливаться и показывают рост, что "очень радует". 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

1.03.2018 06:18
- гость -

Особенно с мрот

0  0
1.03.2018 06:48
- гость -

снова не понять кого обсчитывали опрашивали...

0  0
1.03.2018 07:03
- гость -

Значит хорошо работает Президент?

0  0
1.03.2018 07:28
- гость -

Врут уже не стесняясь

0  0
1.03.2018 07:29
- гость -

А люди то поди и не в курсе ?

0  0
1.03.2018 07:43
Пионер

Наверное остаются, раз у полковников чемоданы с деньгами долго находят. Единственное непонятно, для кого точки с девизом кредетнись до зарплаты тогда?

0  0
1.03.2018 07:57
Валерий

Чистой воды трындёж, у меня после всех обязательных платежей остается на руках равная 28 пачкам крымских сигарет, и где еще брать деньги как минимум на 2-3 пачки, мне не известно!!!

0  0
1.03.2018 08:10
Filin

У Сечина или Дерипаски?

0  0
1.03.2018 08:23
- гость -

У меня, среднестатистического россиянина никто не спрашивал. У моих друзей, знакомых и родственников, тоже среднестатистических россиян, никто не спрашивал. Следовательно, можно сделать вывод, что анализ сделан на основе заработных плат Москвы и Московской области. Тогда да, у россиян остается много лишних денег. )))

0  0
1.03.2018 08:35
гость

"снова не понять кого обсчитывали опрашивали..."

Судя по всему, друг друга в офисе.

0  0
1.03.2018 08:39
Гость

ШИЗОФРЕНИЯ

0  0
1.03.2018 09:18
Геноцид Эклеров

у кого щи жидкие, а у кого жемчуг мелок...

они не опрашивали реальных людей, они получили эти данные расчетным способом. они даже прямо так и написали: средние доходы семей определяются на основе собственных расчетов "Ромира" и Росстата.
то есть они просто берут статистику, и на ее основе делают выводы.
они не делят цифры дохода на слои населения, им важны абсолютные цифры, и по ним они выходят на обобщения.
это называется - подмена понятий.
в кризис бедные беднеют, а богатые богатеют, это общее правило.
так что их выводы справедливы лишь для 5% более-менее обеспеченных граждан страны.
а остальные, увы, лишь беднеют.

0  0
1.03.2018 09:29
- гость -

Видимо, в исследованиях участвовали домохозяйства чиновников и депутатов. В моем домохозяйстве, как и у всех знакомых, объем свободных денег стал отсутствовать как понятие.

0  0
1.03.2018 09:34
- гость -

Российские домохозяйства не на шутку удивились новости

0  0
1.03.2018 09:36
- гость -

Очередной бред наших чудо-экономистов. Больше и добавить то нечего. С логикой у них явные проблемы. Не может расти количество свободных денег у населения с одновременным падением доходов и ростом расходов! С математикой походу у них совсем плохо!

0  0
1.03.2018 09:37
- гость -

Долги населения между тем растут еще быстрее. Если в 2014 году они составляли составляли 111 млрд рублей, в 2015 году - 135,8 млрд рублей, то в октябре 2016 года подскочили, по словам замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса, до 270 млрд рублей. В июле 2017 года министр строительства и ЖКХ Михаил Мень называл цифру в 645 млрд рублей.(с)


Денег у населения навалом,только за ЖКХ платить нечем..

0  0
1.03.2018 09:41
- гость -



Что выборы животворящие делают!
Ничего, подождите три недели и всё изменится.

0  0
1.03.2018 09:54
- гость -

Очередной вброс липовой информации ради создания на пустом месте поводов для введения новых поборов. Все по Оруэллу. Хоть бы он вообще не писал этот свой "учебник по ведению государствоводства".

0  0
1.03.2018 10:27
- гость -

Похоже на вброс для достижения обратного эффекта.
Может оппозиция научилась работать, не ругая власть добиваться желаемого результата

0  0
1.03.2018 10:39
9

18 тыщ остается))) у половины барнаульцев эта сумма изначально на месяц

0  0
1.03.2018 11:03
Иваныч

Это уже похоже на издевательство...

0  0
1.03.2018 11:08
- гость -

Хм, если бы у меня оставалось 18 тыс ЕЖЕМЕСЯЧНО, я бы минимум два раза в год путешествовала... Причем особо не экономя. Сказочники.

0  0
1.03.2018 12:27
Екатерина

Людям на кредиты не хватает ,чтобы заплатить вовремя,а тут по 18 тысяч остается....смешно...если бы такие деньги оставались то и кредитов у населения бы не было....

0  0
1.03.2018 13:09
Сибиряк из Рубцовска

Барнаульские нищеброды.... у меня и то остается больше .... Просто тратить разумно вас никто не научил ....

0  0
1.03.2018 13:10
Юрий Щеголев_odnoklassniki

Кто из нас верит Росстату, Правительству, другим ведомствам которые свои бредовые измышления пытаются вбить в головы россиянам, или нам так кажется ?

0  0
1.03.2018 13:51
гость

Когда пойдёте на выборы - не забудьте про сказочников у власти .

0  0
1.03.2018 17:54
гость

а, может, 18 тысяч в год остаётся? ну тогда верно ))

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