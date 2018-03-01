Объем свободных денег, остающийся на руках российской семьи после всех необходимых расходов, в последние годы растет и достиг максимума в номинальном значении в 2017 году - 18,4 тысячи рублей. Такие результаты исследования представил холдинг "Ромир".
К свободным деньгам относятся средства, которые семья может израсходовать на отдых, развлечения, дополнительное образование, ремонт или отложить для крупной покупки.
В 2008 году у средней семьи ежемесячно оставалось около 10,3 тысячи рублей свободных денег. При общем росте относительное снижение этой величины наблюдалось в 2009 году (до 9 тысяч рублей) и в 2015-м (15,4 тысячи рублей). Максимальный рост был отмечен в 2012 году, когда объем свободных денег вырос более чем на треть (плюс 38%) в сравнении с предшествующим годом.
За исследуемый период наибольшая покупательная способность россиян была зафиксирована в 2014 году. Если рассчитывать ее на основе стоимости двухлитровой бутылки "газировки", то текущий показатель (233 бутылки) является шестым за всю историю исследований.
Хорошие показатели отмечались также в 2013 и 2008 годах.
Таким образом, как отмечается, результаты показывают, что доходы населения после кризиса 2014-2016 годов восстановились лишь частично.
По методологии исследователей, средние доходы семей определяются на основе собственных расчетов "Ромира" и Росстата. Затраты на необходимые товары и услуги рассчитываются на основе данных исследования Romir Scan Panel.
По данным Росстата, реальные доходы россиян в прошлом году снизились на 1,7% в годовом выражении. Это был четвертый год падения: в 2014-2016 годах доходы снизились на 0,7, 3,2 и 5,8 процента соответственно. По данным президента России, реальные доходы граждан начали восстанавливаться и показывают рост, что "очень радует".
Комментарии
Особенно с мрот
снова не понять кого обсчитывали опрашивали...
Значит хорошо работает Президент?
Врут уже не стесняясь
А люди то поди и не в курсе ?
Наверное остаются, раз у полковников чемоданы с деньгами долго находят. Единственное непонятно, для кого точки с девизом кредетнись до зарплаты тогда?
Чистой воды трындёж, у меня после всех обязательных платежей остается на руках равная 28 пачкам крымских сигарет, и где еще брать деньги как минимум на 2-3 пачки, мне не известно!!!
У Сечина или Дерипаски?
У меня, среднестатистического россиянина никто не спрашивал. У моих друзей, знакомых и родственников, тоже среднестатистических россиян, никто не спрашивал. Следовательно, можно сделать вывод, что анализ сделан на основе заработных плат Москвы и Московской области. Тогда да, у россиян остается много лишних денег. )))
"снова не понять кого обсчитывали опрашивали..."
Судя по всему, друг друга в офисе.
ШИЗОФРЕНИЯ
у кого щи жидкие, а у кого жемчуг мелок...
они не опрашивали реальных людей, они получили эти данные расчетным способом. они даже прямо так и написали: средние доходы семей определяются на основе собственных расчетов "Ромира" и Росстата.
то есть они просто берут статистику, и на ее основе делают выводы.
они не делят цифры дохода на слои населения, им важны абсолютные цифры, и по ним они выходят на обобщения.
это называется - подмена понятий.
в кризис бедные беднеют, а богатые богатеют, это общее правило.
так что их выводы справедливы лишь для 5% более-менее обеспеченных граждан страны.
а остальные, увы, лишь беднеют.
Видимо, в исследованиях участвовали домохозяйства чиновников и депутатов. В моем домохозяйстве, как и у всех знакомых, объем свободных денег стал отсутствовать как понятие.
Российские домохозяйства не на шутку удивились новости
Очередной бред наших чудо-экономистов. Больше и добавить то нечего. С логикой у них явные проблемы. Не может расти количество свободных денег у населения с одновременным падением доходов и ростом расходов! С математикой походу у них совсем плохо!
Долги населения между тем растут еще быстрее. Если в 2014 году они составляли составляли 111 млрд рублей, в 2015 году - 135,8 млрд рублей, то в октябре 2016 года подскочили, по словам замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса, до 270 млрд рублей. В июле 2017 года министр строительства и ЖКХ Михаил Мень называл цифру в 645 млрд рублей.(с)
Денег у населения навалом,только за ЖКХ платить нечем..
Что выборы животворящие делают!
Ничего, подождите три недели и всё изменится.
Очередной вброс липовой информации ради создания на пустом месте поводов для введения новых поборов. Все по Оруэллу. Хоть бы он вообще не писал этот свой "учебник по ведению государствоводства".
Похоже на вброс для достижения обратного эффекта.
Может оппозиция научилась работать, не ругая власть добиваться желаемого результата
18 тыщ остается))) у половины барнаульцев эта сумма изначально на месяц
Это уже похоже на издевательство...
Хм, если бы у меня оставалось 18 тыс ЕЖЕМЕСЯЧНО, я бы минимум два раза в год путешествовала... Причем особо не экономя. Сказочники.
Людям на кредиты не хватает ,чтобы заплатить вовремя,а тут по 18 тысяч остается....смешно...если бы такие деньги оставались то и кредитов у населения бы не было....
Барнаульские нищеброды.... у меня и то остается больше .... Просто тратить разумно вас никто не научил ....
Кто из нас верит Росстату, Правительству, другим ведомствам которые свои бредовые измышления пытаются вбить в головы россиянам, или нам так кажется ?
Когда пойдёте на выборы - не забудьте про сказочников у власти .
а, может, 18 тысяч в год остаётся? ну тогда верно ))