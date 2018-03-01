Штаб Владимира Жириновского отреагировал на скандал, произошедший в ходе дебатов кандидатов в президенты на телеканале "Россия 1". По мнению членов ЛДПР, Ксения Собчак использовала "исторический плагиат". Об этом пишет РИА "Новости".
Напомним, конфликт завязался во время выступления еще одного кандидата — Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое отвели Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию. На это кандидат от ЛДПР назвал девушку "дурой" и продолжил свои оскорбления.
"С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" — это там разврат. Пусть заткнется", — отметил он.
"Участники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем вы", — заявила Ксения Собчак.
Тогда Жириновский продолжил нецензурно выражаться в ее адрес. На это Собчак вылила на него стакан воды.
"Ведите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами", — сказала она. После этого Жириновский разразился в эфире нецензурной бранью.
Это видео выложила на своей странице в Instagram Ксения Собчак и добавила, что это выглядело грустно, а если обдумать, пишет Собчак, то становится еще грустнее.
В заключение Собчак добавила, что с момента появления Жириновского в политике в 1990-х годах "ничего нового не произошло".
Комментарии
Неверное изложение.Большое число людей это видели.Собчак,влезла в диспут третьей между двумя,"призвала к спокойствию",назвав В.В.Жириновского,который ей в отцы годиться "клоуном".Тот ответил ей "дурой и базарной девкой" и только после того как она плеснула в него водой,он её обматерил.
И эти люди хотят быть будущими президентами!)))Клоуны да и только.
Только политику позорят. Как вообще можно такими быть. Как Собчак допустили вообще??Действительно девушка с дороги!!!!!!!!!!
Я уже писал, что Жириновского давно нужно поселить в ПАЛАТУ № 7. Так как палата № 6 давно занята по Чехову. Что касается девицы из дурдома-2, то ее место первоначально убирать навоз у родственных душ на конюшне.
А про главного претендента они не сказали ни слова. Почему? Не потому ли, что про таких либо хорошее, либо ничего?
штопанный стыд...
и это политики?
ЗЫ для тех, кто захочет заявить, что "настоящий" де политик не допущен: тот вообще идол школьников с неуравновешенной психикой.
Вообще-то Жириновский почти 30 лет в политике.Он лично создал всем известную популярную партию,участвовал в разработке законов,за что был награждён правительственными наградами.А кто она, в два раза младше его?Бывшая теле- и радиоведущая.PS А относительно её личности ВВЖ правильно выразился.
клоунада
Цирк с конями... и с клоуном..
Жирик честно отрабатывает свой хлеб. Весь мир - бардак, все бабы - ..., Но есть один, весь в белом и этим цирком не замаранный. Идейка проста как три рубля, но, судя по всему очень эффективна.
Выборы в криптоколонии?
Смех да и только, всё идет по плану
Собчак похоже подхватила дело потонувшего Дневального, теже картинки и методы...
Молола откровенную ерунду, это программа такая или у ней реальность такова?
Выращенная молодежь на сворованных у народа деньгах не может понять чаяния народа,
это психология приспособленцев и поклонников запада.
Ляпнуть , что НАТО на нас никогда не нападало, врагов не там ищем. Это же умудриться надо. Ксения права, враги это те кто не производя никаких товаров, на одних развлечениях зарабатывает по 404 миллиона.
А Жириновский прав во многом, слово "дура" там очень напрашивалось.
Шпана с ТВ по указке вождя порочит кандидатов в Президенты и саму идею выборов, население хавает! А паренек белый и пушистый - в дебатах боится участвовать, но народ на свои пиаракции сгоняет...
1.03.2018 11:01
- гость -
причем здесь шпана с ТВ? Соловей, кстати, был предельно корректен.
эти кандидаты сами себя утопили, их никто не заставлял так себя вести.
заметьте, Грудинин не вмешивался в эти бега таракана вокруг стакана.
если Собчак халда и хамка, то это ее натура такая. если Жирик играет клоуна, то это его 30-летний имидж такой, он сам его себе примерил.
не надо в данном случае кивать на ТВ или Путина.
и у ТВ, и у Путина есть масса других негативных черт. но не они виноваты в этом цирке.
Кандидат в президенты России Павел Грудинин покинул студию "Первого канала" во время дебатов. Перед этим он заявил, что из предвыборных теледебатов сделали шоу, в котором он не намерен больше участвовать.
По его словам, происходящее в студии является не дебатами. "Это не дебаты - это базар, крики с места", - заявил он.
Дебатами можно называть только спор с соперником, в то время как формат "вопросы и ответы" относится к жанру интервью, пояснил кандидат от КПРФ. При этом, отметил Грудинин, непонятно, зачем кандидаты стоят по часу в студии, хотя каждому из них отведено лишь шесть минут.
1.03.2018 11:12
Геноцид Эклеров "и у ТВ, и у Путина есть масса других негативных черт. но не они виноваты в этом цирке" Очень не согласен я с тем, что не виноваты, ибо спорить, что все эти "кандидаты" были согласованы кремлем под определенную картинку - ну минимум наивно. Весь этот цирк в рамках разработанного ими же сценария происходит, именно так и задумывалось, именно для этого адекватных независимых людей давно близко не подпускают к каким либо выборам (считать Навального аффилированным с западом неадекватом Ваше право, но речь о ситуации в общем, не в конкретной личности дело).
когда двое спорят ,(Бабурин и хамло Жириновский) нечего третьему в лазить .но серебряковское быдло собчак об этом не знает мама и папа ей этого в детстве не объяснили.
1.03.2018 12:05
Пацифист
а я и не думаю, что АП (администрация президента) не просматривала сценарии выдвижения каждого из кандидатов.
но вот того же Грудинина "позволили" выдвинуть, и как его теперь мочат в открытую. думаете просчитались?
лично я не вижу пока никого в общественной жизни страны, кто меня бы убедил в своей адекватной позиции, которая бы была созвучна народным пожеланиям.
я понимаю, что вы о ситуации, а не о конкретных личностях.
но назовите мне кого-то с вменяемой программой, кого не пустили на выборы.
ЗЫ только просьба: экс-уголовника не называйте, очень прошу вас.
Теперь запад и США будут рады нашему ВВП, увидев ему достойную смену!)))
1.03.2018 12:37
Геноцид Эклеров
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На кого работаешь?
1.03.2018 15:52
- гость -
а кто интересуется?)