Серьезные пробки осложнили барнаульцам утро четверга, 1 марта. Согласно сервису "Яндекс.пробки", сейчас на дорогах краевой столицы семибалльные заторы.
Стоит Змеиногорский тракт в сторону центра. Здесь скорость движения равна десяти километрам в час. Движение затруднено на улице Кутузова (скорость движения – семь километров в час).
Сложная дорожная ситуация наблюдается на проспекте Строителей, Павловском тракте, третьем малаховском кольце и улицах Малахова, Советской Армии (скорость движения – 5-10 километров в час).
Дорожный затор зафиксирован также на проспекте Ленина в сторону центра. Скорость движения – пять километров в час.
Комментарии
Что серьезно пробки??? стандартно 25 минут на ватобусе от дома до работы, пробок не было