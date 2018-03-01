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Мэрия Барнаула опубликовала проект обустройства тротуара на ул. Молодежной

, ИА "Амител"
Для придания пешеходной зоне более ухоженного вида нужно восстановить ограждения, разбить цветники, поменять урны и т.д.

Фото: barnaul.org

Проект по благоустройству пешеходной зоны на улице Молодежной в Барнауле опубликован на официальном сайте администрации города.

Напомним, жителям Барнаула нужно будет проголосовать за наиболее понравившиеся проекты. Будет выбрано шесть территорий из 10.  

Пешеходная зона на улице Молодежной, от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского, в Железнодорожном районе краевой столицы является одним из главных пешеходных городских пространств, создает комфорт и благоприятную биологическую среду. Общая площадь — 17450 кв. м.

Для того, чтобы придать этой зоне более ухоженный вид, нужно восстановить газон, заменить лавочки и урны, установить ограждения по чётной стороне (от проспекта Ленина до проспекта Социалистического), разбить новые цветники, а также оборудовать парковочные места.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

1.03.2018 09:23
Илья

Все проекты классные.Посмотрим какой реализуют)

0  0
1.03.2018 09:30
- гость -

Пожалуйста, установите больше лавочек по городу!
Пешеходные зоны - пешеходам, а пенсионерам среди пешеходов и присесть отдохнуть постоянно хочется.
И мамочкам с колясками тоже.
Ни одной лавочки, кроме аллеи на Ленинском!
Отговорки, что лавочки - для весёлой молодёжи, не актуальны - пусть полиция своим делом занимается!

0  0
1.03.2018 09:30
Filin

а дальше, за Ядринцева, планируют тротуар сделать? Или так и останется одеа проезжая часть

0  0
1.03.2018 09:30
lol

И, конечно же, вырубить все деревья

0  0
1.03.2018 09:44
- гость -

А машины также на троутаре будут стоять - иногда даже пройти невозможно на участке от Ленина до Деповской

0  0
1.03.2018 09:58
- гость -

1.03.2018 09:30
lol
Ну куда же без этого, без этого же создание "комфорта" невозможно. Как это было вчера - "диссонирующие насаждения"? Вырубить! Однозначно. Сделать парковки, клумбы и кое-где газончик.

0  0
1.03.2018 10:04
Геноцид Эклеров

1.03.2018 09:30
Filin

зя Ядринцева жизни нет)

0  0
1.03.2018 10:19
- гость -

9:44 это машины краевой администрации, у них там филиал в здании на фото, вход за девушкой.
Ждем расширения тротуара, чтобы все помещались

0  0
1.03.2018 10:50
4ugun

Не понял, а где тачки чиновников? Где уродливое крыльцо бывшего кард-бланша? Где летнее кафе? Где хоть одна урна? Где клумбы которые фиг отличишь от урны? Хотя-бы пытайтесь рисовать правдиво.
А по настоящему во внимании нуждается тротуар около гостиницы Сибирь. Там очень большой пешеходный поток, при этом из за крыльца очень сильное сужение тротуара, а в месте где пандус и вовсе сделано в притык к СНиПам для мало оживленных улиц, а если авто запарковано напротив (вероятность 95%) то и того меньше.
При этом Соц. проспект от вокзала до Сахарова - это лицо нашего города. Именно по этому маршруту ходят 90% проезжающих на поездах, которые хотят посмотреть город во время стоянки.

0  0
1.03.2018 10:55
- гость -

все проекты выглядят слабо, нет реальной проработки и идеологии
только косметика ("ямочный ремонт" наше все) в которой можно скрыть ГАРАЗДО больше чем реально потратить

0  0
1.03.2018 11:53
339

Давайте уже тоннель рыть под ЖД вокзалом, хватит косметикой заниматься! Денег федералы дадут, и украсть сможете нормально, там миллиарды

0  0
1.03.2018 12:07
- гость -

Поддерживаю про тоннель с Красноармейского на Г.Исакова!!!
Если бы вынесли на голосование на выборы эту проблему,
то, я думаю, никто бы не стал за дворы и улицы голосовать!

0  0
1.03.2018 13:28
гость

Поддержу Филина - когда обустройством тротуаров на Ядринцева займётесь ???
Да и проезжую часть нужно расширять , пока всё не застроили в притык к дороге
Или так и оставите две полосы без тротуаров ?для нового квартала в несколько ТЫСЯЧ квартир ???
А по факту - как всегда вырубят все кустистые деревья , дающие тень и прохладу в жару , и добро пожаловать на очередную сковородку !!

0  0
1.03.2018 13:42
- гость -

кустистые деревья , дающие тень и прохладу в жару

Теперь тень будут давать небоскребы, как в НюЁрке!

0  0
1.03.2018 16:35
Егор

Нормальный проект. Деревья никто здесь вырубать не собирается, даже на проекте они есть. Чушь какую то пишите.

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