Фото: barnaul.org
Проект благоустройства Ленинградской аллеи опубликован на официальном сайте администрации Барнаула.
Отметим, что аллея расположена между улицами Ленинградская и Попова в Индустриальном районе города. Общая площадь аллеи — 5900 кв. м.
Вокруг аллеи находятся многоквартирные дома, а также школы, детские сады, парк культуры и отдыха "Лесная сказка". В выходные и праздничные дни здесь бывает до восьми тысяч человек.
Жилой массив микрорайона сформирован, и в уже сложившейся застройке необходима реконструкция имеющихся элементов озеленения.
Здесь нужно отремонтировать асфальт, произвести устройство опор освещения, детской, спортивной площадки. Кроме этого, необходимо посадить деревья и кустарники, разбить цветники и посеять газон.
Напомним, с 22 февраля на официальном сайте Барнаула публикуются проекты территорий, которые потенциально могут быть благоустроены в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018 – 2022 годы. Барнаульцы должны будут 18 марта проголосовать за те проекты, которые им близки. Нужно будет выбрать шесть проектов из 10.
Комментарии
Интересная задумка)
Потихоньку наш город придаст благоустроенный вид)
не заметил в проекте вырубку старых деревьев.
на доработку!
вдоль дома 233 расположен комплекс земляных погребов. Причем они появились там гораздо раньше обозначенной аллеи. Интересна их дальнейшая судьба при реконструкции аллеи.
1.03.2018 12:06
гость
Я тоже про погреба подумал. Наверное завалят их.
На данный момент аллея является в виде лесопосадок черемухи, шиповника, ранетки. Заасфальтированные 4 полосы. Смонтировано фонарное освещение. А на предоставленном проекте это очередное перекладывание тротуарной плитки, без весенних ароматов цветущих кустарников . На что надо обратить внимание, так это на огороженную уже 2 года профлистом территорию парка. Вот где надо развивать инфраструктуру
1.03.2018 10:02
Света
Деточка... Ну что ж вы такие торопливые-то... Неужели так спешите оставить положенное число комментариев, что не читаете то, что написали? Предложение не имеет смысла, набор несогласованных слов.
Ключевые слова этого проекта - "" Необходима реконструкция ИМЕЮЩИХСЯ элементов ОЗЕЛЕНЕНИЯ ""- т.е. , как всегда деревья почти все вырубят !!!
Я фигею с визуализации. А чего сразу кокосовую пальму не воткнуть? Красиво же.