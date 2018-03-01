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Характер не забрать: Путин вручил награды российским олимпийцам

, ИА "Амител"
Медали и ордена из рук главы государства на церемонии в Кремле получили 46 атлетов

Фото: tulasmi.ru

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды российским спортсменам, вернувшимся с медалями из южнокорейского Пхёнчхана, пишет ТАСС.

Награды были вручены 46 спортсменам. Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева получили ордена Дружбы. Эти же ордена достались хоккеистам и лыжникам Александру Большунову и Денису Спицову.

Другим олимпийцам глава российского государства вручил медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Владимир Путин подчеркнул, что у россиян можно забрать все что угодно, только не характер. 

"Другие спортсмены выступали и сказали, что у нас много чего забрали [перед Играми]. Действительно, забрать можно все что угодно, любую атрибутику, но характер забрать невозможно. И вы это доказали своими выступлениями, своим отношением к делу, к стране", — отметил президент.

Читайте также в сюжете: Олимпиада-2018 в Пхёнчхане
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

1.03.2018 10:15
Геноцид Эклеров

авто дарит Фонд поддержки олимпийцев России.
Попечительский совет Фонда поддержки олимпийцев России возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Также в совет входят Роман Абрамович, Алишер Усманов, Владимир Лисин, Виктор Вексельберг, Вагит Алекперов и другие. Фонд является некоммерческой благотворительной организацией и с августа 2016 года не подлежит налогообложению.

в общем, я рад, что по крайней мере на эти БМВ бабло взяли не из бюджета.

0  0
1.03.2018 10:33
- гость -

Давай, Гена, отрабатывай 30 сребренников, будто не знаем мы откуда и в каком размере олигархи компенсируют себе затраты.
А как "Он вам не Димон" работает с благотворительными фондами, тоже все знают по одноименному фильму.

0  0
1.03.2018 10:57
- гость -

Паренек вместо того, чтобы участвовать в дебатах и объяснить населению почему при его правлении оно нищает, пиарится за госсчет, хотя должен был на период как-бы выборов уйти в отпуск...

0  0
1.03.2018 11:16
- гость -

Ни видео, ни фото? Обычно на таких событиях основные кандидаты в президенты неплохо пиарятся, особенно если кроме всеобщего развала, нет реальных заслуг.

0  0
1.03.2018 11:16
Геноцид Эклеров

1.03.2018 10:33
- гость -
есть доказательства, что мне кто-то заплатил? нет? тогда пасть заткни, .
и фильмы Ололёши забей себе

0  0
1.03.2018 11:35
- гость -

Россия отправляла на Олимпиаду в корейский Пхенчхан организованные группы болельщиков, которые должны были поддерживать спортсменов и обеспечивать «картинку» для телетрансляций. Им предоставлялись места на стадионах и вознаграждение за «правильное» поведение, выяснила Тайга.инфо.

0  0
1.03.2018 11:35
- гость -

1.03.2018 11:16
Геноцид Эклеров
Ну что так возбудился, на воре и шапка горит?
Сам признавался, что строчишь здесь под несколькими гиками и даже без них.

0  0
1.03.2018 11:40
- гость -

Фото не зачет. Старенький такой

0  0
1.03.2018 11:42
- гость -

1.03.2018 11:40
- гость -

Не старенький, а молодой перспективный политик претендующий на должность президента великого государства с огромными ресурсами и нищим населением.

0  0
1.03.2018 11:58
Геноцид Эклеров

1.03.2018 11:35
- гость -
одновременно я использую только один ник.
никогда у меня не бывает параллельных ников.
и анонимно я здесь не пишу, всегда персонифицировано. я за всё что говорю - отвечаю.
меня здесь знают давно, лет 10.
а вот ты, что ты здесь вякнешь, что не вякнешь, никому ни холодно, ни жарко. тебя никто не знает.
ты никто и звать тебя никак.

0  0
1.03.2018 12:17
- гость -

Все государства тратят деньги на спорт . Не пойму, что все деньги считают. Сами то чего полезного сделали для страны? Спортсмены грудью защищали честь Родины. А вы?

0  0
1.03.2018 12:18
Дядя Вова

А куда делся Vanadiy2014? Что-то не видно его... Или как стали говорить про него, что он - редакционный тролль! Так все, "уСол".

0  0
1.03.2018 12:25
- гость -

11.58 Отвечающий за свои слова, имеешь два лица: здесь и в реальной жизни. Строчишь свою пустую болтовню на каждом сайте. Понт - это твое все. Выдумал себя и думаешь, что кажешься интереснее? Наверное, тебе комфортнее было бы на арене, но...думаю, не было бы смешно зрителям. Зачем, интересно, такие люди как ты? И еще: не лишним было бы поинтересоваться смыслом слова "персонификация". Хотя... постоянно употребляешь слова в неправильном значении

0  0
1.03.2018 12:50
Геноцид Эклеров

1.03.2018 12:25
- гость -
в крайний раз отвечаю анонимке:
у всех здесь есть реальная жизнь, не только у меня.
я пишу только здесь. на факсе творится шабаш, а на олта прессе окопались два прид урка с разных окраин, один с научки, другой с южного, они превратили тот сайт в помойку. я принципиально там ничего не комментирую.
писать персонифицированно - в моём понимании это означает, что я всегда комментирую любое событие, факт, явление с моей точки зрения как конкретной личности со всеми присущими мне качествами, опытом, знаниями. не как абстрактный читатель, а как конкретный человек, с узнаваемым другими читателями отношением к миру и обществу.
так понятно?
да, это отличается от канонического значения этого слова в научной литературе. но вкладываемый в него смысл ты осознал, или это трудная для тебя задача?

0  0
1.03.2018 12:50
гость

спортсмены используют бесплатный лед, учатся абы как, репетиторы в спортзал приходят, все им дозволено. И одаривают на всю жизнь. Заграницей спортсмены сами за все платят. А вот пенсионеры всю жизнь пробатрачили и вынуждены жить на нищенскую пенсию, как индексация, так у них инфляция на нуле. А теперь перед выборами обещалки начались, чтобы бабуськи позарились на копейки и проголосовали

0  0
1.03.2018 13:12
Евгения

12.50 Абсолютно не трудная. Мои слова от 12.25 остались в силе

0  0
1.03.2018 13:13
Иваныч

1.03.2018 12:50
О да, Геноцид Эклеров это бренд... Само му то не смешно, персонификатор эклеров? Глупость, хамство и подхалимаж любой власти, вот настоящее кредо таких, как ты экземпляров. И да, я подписался, тебе легче, "опытный, со знаниями, конкретный человек"? Гы гы.

0  0
1.03.2018 13:22
- гость -

На многих сайтах висят объявления с просьбой о помощи детям. Все знают как это выглядит: фото ребенка, фамилия, диагноз, сумма. Очень много случаев, когда сумма относительно небольшая для масштабов государства, но непосильная для родителей.

Но показуха и понты важнее их жизней!

0  0
1.03.2018 13:22
Геноцид Эклеров

так Евгения или Иваныч? ))))
или со своим полом не определилось еще?

в общем: я не сто рублей, чтобы всем нравиться, да и нет у меня такой цели. мне вообще-то плевать на неавторитетное для меня чужое мнение обо мне.
и да, Геноцид Эклеров (а ранее "ек" - это бренд. со своим набором качеств, имеющий собственное мнение. а не как вы, безликие анонимки, ничем не выделяющиеся в толпе себе подобных, с одинаково примитивным кругозором, и мещанским мнением.

и наконец насчет "подхалимажа власти": найди и покажи где я хвалю власть.
элементарно можешь сегодняшние ветки перечесть и мои посты на них.
но, как и всегда, подобным тебе проще кинуть в несогласного с их мнением куском субстанции, чем аргументированно опровергнуть...

0  0
1.03.2018 13:50
Павсекакий

Олимпийская медаль не награда что-ли? Зачем ещё раз награждать другими медалями?

0  0
1.03.2018 13:52
Иваныч

1.03.2018 13:22
Не удивляйся, Гена, ты многим здесь, мягко говоря, не нравишься, вот и дамы подтянулись...
И не пытайся хитрить со своими постами, я за ними, конечно, не 10 лет слежу, но давненько и знаю, что ты стал маскироваться в своем лизоблюдстве, но идея прежняя - Путин единственный, кто имеет право на власть. И не пиши, что голосовать ты будешь за Грудинина, чтобы воспитать Путина, это смешно.
Настоящая позиция в настоящее время, это игнорировать выборы полностью, от слова совсем, не взирая на оскорбительные высказывания таких особей, как ты, "среднестатистический российский пенсионер".

0  0
1.03.2018 14:21
Геноцид Эклеров

1.03.2018 13:52
Иваныч

да это моё право голосовать за Грудинина. и моё же право об этом заявить.

твоё право голосовать или не голосовать. ты сам взрослый (наверное) человек.
вот только сдается мне, что это не твоё решение, а приказ вождя малолеток Ололёши. и ты, как послушная марионетка, выполняешь этот приказ.
у тебя нет собственного мнения, ты кукла, которую Олоеша нанизал на свой палец)

если ты не голосуешь, то потом тогда и рот не смей открывать насчет власти. не ты ее выбирал - не тебе тогда ее и критиковать. отстранился от принятия решения? ок. тогда подчиняйся воле людей, выполнивших свой гражданский долг.
вы как рыбы-прилипалы, которые сами ничего не делают, а только паразитируют.

ЗЫ считай меня хоть пенсионером, хоть средестатистическим, лично меня это не задевает, ибо не обращаю же я внимание на собачье гогно, когда прохожу мимо?

0  0
1.03.2018 14:50
Иваныч

О, какое великолепные остроумие, какой сарказм)) А на деле обыкновенное хамство и быдлячество - по существу ты ничего вразумительного не написал, одну только грязь и пошлость, а значит я могу с легким сердцем посылать тебя, быдлована, идти лесом или вернее на кухню, вылизывай и дпльше хозяйские тарелки, убогий.

0  0
1.03.2018 15:03
Геноцид Эклеров

1.03.2018 14:50
Иваныч
ну, и кто из нас "быдлован"?)
ты прочитай мой пост и свой, и пойми свою ущербность.
а еще можешь пойти и поплакать, девачко)

0  0
1.03.2018 15:08
- гость -

Вообще, конечно, интересный расклад - они марионетки Кремля - их спорт оплачивается из бюджета (тренерская работа, залы и прочая), их призы тоже из бюджета, а предпочитают они жить в гейропе и странах НАТО. Это как минимум предательство.

0  0
1.03.2018 15:22
Евпат Эклерычу

А вроде Лориса была о тебе невысокого мнения?

0  0
1.03.2018 15:33
Геноцид Эклеров

1.03.2018 15:22
Евпат Эклерычу

а Хлорида у вас служит в качестве нравственного ориентира?)

0  0
1.03.2018 15:37
- гость -

1.03.2018 15:03
Твои слабоумные рассуждения мальчегг я не раз читал здесь, ничего нового там нет, все то же убогое графоманство (в душе ты же великий писатель, признайся Эклерка), с тем же хамским юморком.
А стиль, конечно, получается немного корявым, ведь приходится опускаться на твой уровень, чтобы ты, слаборазвитый хам, хоть что-нибудь понял))

0  0
1.03.2018 15:47
Иваныч

Блин, забыл подписаться, теперь будет гадать, от кого этот пост))

0  0
1.03.2018 15:55
Геноцид Эклеров

1.03.2018 15:37
- гость -
пошто подписываться перестало Евгения Иваныч, существо среднего пола?)
зря утруждало себя писать мне... мне на твоё мнение плевать с эйфелЁвой башни... можешь и дальше тявкать, шавко)
и не тебе, примитив, оценивать мой уровень.
разговор закрыт.

0  0
1.03.2018 16:19
Иваныч

1.03.2018 15:55
Это весь твой словарный запас, убожество? Быстро ты сдулся, великий интернет-боец Эклер Геноцидов. Давай не стесняйся, показывай и дальше свой умище (если таковой имеется, конечно). И не забывай отбиватт поклоны властьимущим, холоп))

0  0
1.03.2018 16:22
Гонец из Пензы

а платных болельщиков наградят? они тоже старались, такой хор из 300 голосов "РРРассиияяя!!!" это дорогого стоит)))

0  0
1.03.2018 16:26
Гонец из Пензы

евпат, а что с эйфелевой? если в кремлёвскую не пущают, надо с останкинской. это более патриотично и традиционно)))

0  0
1.03.2018 16:41
Геноцид Эклеров

1.03.2018 16:19
Иваныч

я с тобой закончил, ты не интересен, отброс.

1.03.2018 16:22
Гонец из Пензы

ресурс Тайга.инфо - сильно уважаешь? веришь им безоглядно?
а у меня, например, есть друг из Хабаровска. так они компанией за свой счет летали в Корею на ОИ, и поддерживали там хоккейную сборную. и чё, кому мне верить? своему другу или журнашлюшкам из Тайги?

а с эйфелЁвой потому что она мне более других ндравицца) такой ответ устраивает?)

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1.03.2018 16:57
Гонец из Пензы

а чем тебе не люб ресурс "Тайга"? к тому же это прекрасно укладывается в традиции нашей власти - у них везде происходит имитация - на митингах-путингах, мнения "из народа" от пригожинских троллей в интернете, полуправда в телевизоре, и даже плакальщики на похоронах "героев". "совпадения? недумаю!"(с) такая репутация сложиласть, увы!

0  0
1.03.2018 16:59
Гонец из Пензы

"!так они компанией за свой счет летали в Корею на ОИ"
======
они хоть за свой счёт))) и много таких? и к тому же, это никак не опровергает информацию из "тайги"

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