Первый день весны в Алтайском крае начался с землетрясения

Фото: Кадр из фильма "Разлом Сан-Андреас"
Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован в 202 км к юго-западу от Барнаула в четверг, 1 марта, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 2.30 ночи по местному времени землетрясения имел координаты 52.50 градуса северной широты и 81.07 градуса восточной долготы. Это примерно между Алейском и Рубцовском.
Интенсивность сотрясений в эпицентре в сообщении не указана.
Комментарии
фото класс Ленинский ?
походу фура там разгрузилась, а нам теперь как землетрясение преподносят 12 балов
Земля просыпается после спячки)
Хоть бы карту кинули!
То-то у меня кошка с утра не в себе была.
На фото новостройки после 4-х баллов,а центр , и хрущи ещё вашых последышей до 147-го колена переживёт, если нынешние реновацырщики туда свои алчьные рожки не запилят!
Когда уже Алтай шатать будет?
В 2003 весело было.
Это Алтайский тракторный завод сейчас.
Иногда людей надо потрясти, чтобы они опомнились
Барнаул рухнул на фото?
Хоть бы с логикой подходили при подборе фото.
Это примерно между Алейском и Рубцовском.
Это Романовский район!
Это ракета, в шахте забытая, в....ла.