Фото: сайт мэрии Барнаула
Мэрия Барнаула на своем официальном сайте опубликовала эскизы проекта реконструкции аллеи "25 лет Индустриальному району" в Новосиликатном. Эту территорию могут благоустроить за счет муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы. Самое интересное, что на проекте будущей аллеи изображен человек, который похож на ведущего телепередачи "Поле чудес" Леонида Якубовича. Мужчина на эскизе спокойно читает газету.
Аллея находится на улице Новосибирской в микрорайоне Новосиликатный. Ее сделали и благоустроили в честь 25-летия Индустриального района в 2003 году. Площадь аллеи — 4500 квадратных метров. В выходные и праздничные дни там отдыхают более двух тысяч человек.
Любопытно, что человек, внешне похожий на Якубовича, был замечен и в проекте благоустройства Ленинградской аллеи. Там он в рубашке также читает газету, но изображен со спины. Данный факт сходства уже стал поводом для многочисленных шуток в социальных сетях и сообществах в мессенджерах.
На других эскизах мэрии в рамках программы "Формирование современной городской среды" усатый мужчина не обнаружен.
Комментарии
Новость дня!
И кем же Мы предстанем в глазах старого еврея?
сроду не похож на якубовича