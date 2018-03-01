Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не готов принимать корабли из Крыма без самого полуострова. Об этом пишет ТАСС.
"Мы точно готовы принять корабли из Крыма. И неважно, какой там ремонт. Мы готовы принять корабли из Крыма, но только вместе с Крымом", — отметил глава Украины.
Напомним, в начале этого года глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия вернет корабли и военные самолеты, находящиеся в Крыму. Президент подчеркнул, что вся техника находится в плачевном состоянии. Путин предположил, что украинские военнослужащие могли бы прибыть, чтобы забрать свои корабли, в Одессу. Также РФ готова пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации украинских боеприпасов.
Комментарии
Отличный тост !!!
а на воротник не надо?
Судя по вчерашним дебатам так и будет!
какая смешная Петрушка)
Крым вы уже вернули. что следующее возвращать будете?)
ЗЫ никто не видит, что Параша на фото - бухая?
Петро Олексійович, зря Вы, не похмелившись, острите... это смешно только Вам, остальные за Вами записывают... для Гааги...
А тем временем Путин согласовал ввод иностранных миротворцев в ЛДНР и в том числе на границу с РФ.
1.03.2018 14:06
- гость -
***
И что? Тем самым подтвердил, что РФ хочет мира в ЛДНР.
1.03.2018 14:06
- гость -
Ты что хохол, горилки перебрал, желаемое за действительное выдаёшь