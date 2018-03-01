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Если ты мужчина: Бородина заступилась за Собчак после скандала на дебатах

, ИА "Амител"
Владимир Жириновский во время дебатов оскорблял Ксению Собчак, используя нецензурные выражения

Фото: vladtime.ru

Ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина заступилась за свою бывшую коллегу Ксению Собчак после скандала, произошедшего во время дебатов в эфире телеканала "Россия-1".

Ведущая написала, что спор во время дебатов необходим. По ее мнению, только так можно доказать оппоненту свою точку зрения. Другое дело, когда речь идет об оскорблениях. И совсем другое дело, когда мужчина оскорбляет женщину.

"Но мне кажется, как бы ты не был не согласен с убеждениями другого человека, оскорблять его непозволительно. А особенно оскорблять женщину! Можно много говорить о равных правах в современном мире, но, на мой взгляд, если ты мужчина — твой долг быть как минимум воспитанным и отвечать за свои слова. Меня эта ситуация крайне возмущает, как такое до сих пор возможно, да еще и на уровне "кандидата в президенты". В этой ситуации я, конечно же, поддерживаю другую сторону конфликта. И вообще, женщины могут быть очень сильными и стойкими. Вы даже не представляете насколько", — написала Ксения Бородина на своей странице в Instagram.

 

Дебаты во время выборов между кандидатами в президенты должны быть. И тем более должны быть эмоциальными. Как иначе отстоять свою точку зрения, убедить соперника в правильности своей позиции. Но мне кажется, как бы ты не был не согласен с убеждениями другого человека, оскорблять его непозволительно. А особенно, оскорблять женщину! Можно много говорить о равных правах в современном мире, но на мой взгляд, если ты мужчина — твой долг быть как минимум воспитанным и отвечать за свои слова. Меня эта ситуация крайне возмущает, как такое до сих пор возможно, да еще и на уровне "кандидата в президенты". В этой ситуации я, конечно же, поддерживаю другую сторону конфликта. И вообще, женщины могут быть очень сильными и стойкими. Вы даже не представляете насколько 👊 #женщинывместе @xenia_sobchak

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)


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Комментарии

1.03.2018 11:33
- гость -

Кандидат в президенты России Павел Грудинин покинул студию "Первого канала" во время дебатов. Перед этим он заявил, что из предвыборных теледебатов сделали шоу, в котором он не намерен больше участвовать.

По его словам, происходящее в студии является не дебатами. "Это не дебаты - это базар, крики с места", - заявил он.

Дебатами можно называть только спор с соперником, в то время как формат "вопросы и ответы" относится к жанру интервью, пояснил кандидат от КПРФ. При этом, отметил Грудинин, непонятно, зачем кандидаты стоят по часу в студии, хотя каждому из них отведено лишь шесть минут.

0  0
1.03.2018 11:37
- гость -

Жириновский с ней не сексом занимался, а поэтому говорить о том, кто там мужчина или женщина (собчак точно не женщина) это не комильфо.

0  0
1.03.2018 11:39
Геноцид Эклеров

одно одноклеточное заступается за другое...

цитата: как бы ты не был не согласен с убеждениями другого человека, оскорблять его непозволительно. А особенно оскорблять женщину!

а с какого, собссно, перепуга? почему "женчинам" такие преференции? и это в век феминизма и всеобщего равенства то?)

0  0
1.03.2018 11:40
гость

какой пиар

0  0
1.03.2018 11:43
- гость -

Это к виторгану обращение?

0  0
1.03.2018 11:45
- гость -

ее мнение кому-то интересно?

0  0
1.03.2018 12:06
- гость -

госпади трусы в поддержку прокладки.

0  0
1.03.2018 12:09
- гость -

Даешь движение в поддержку -Хам Жириновский против быдло собчак.

0  0
1.03.2018 12:24
- гость -

Дом -2 в Раше Тудей

0  0
1.03.2018 12:44
- гость -

А главный претендент вообще на дебаты не пошел. Он не трус, он просто избирателей игнорирует.

0  0
1.03.2018 12:45
гость

Жириновский совсем одурел. Если он хвалится, что 10-ый раз участвует в выборах, ну надо же быть Мужчиной. Этим все сказано. А он -по поведению "отстой!

0  0
1.03.2018 12:51
Геноцид Эклеров

1.03.2018 12:44
- гость -
ваше право выразить ему свое отношение на выборах в марте.

0  0
1.03.2018 12:51
- гость -

Клоуны на арене))))))

0  0
1.03.2018 12:55
- гость -

Если Ксения была так любезна отметить что господина Жириновского иногда в сети называют недоброжелатели , то должна быть готова услышать то, как ее в этой же сети называют...
"Нечего на зеркало пинять, коли рожа крива"

0  0
1.03.2018 12:55
- гость -

1.03.2018 12:51
- гость -

Но главного клоуна там нет, одни ковёрные.

0  0
1.03.2018 12:56
- гость -

1.03.2018 12:45
гость
Жириновский очень умный и опытный политик, в отличие от вас.

0  0
1.03.2018 13:00
- гость -

1.03.2018 12:51
- гость -
Клоуны на арене))))))


вот ты пукнул в воду, так пукнул)))
Чем глупее индивид, тем больше пренебрежения к людям..
"Клоуны"... ты то кто вообще такой вася пупкин))))))))) и чего ты добился?

0  0
1.03.2018 13:19
Павсекакий

На Канале Россия 1 клоунам позволено больше, чем комментаторам на амике. Каким надо быть дауном, чтобы голосить за мерзавца жирика? Это вопрос.

0  0
1.03.2018 13:23
- гость -

Если продолжить мысль, то и старших по возрасту нужно уважать, а она с первых минут назвала: "присутствующих здесь старых клоунов".

0  0
1.03.2018 13:26
- гость -

Почитал комментарии и сразу вспомнился Киса Воробьянинов в ресторане со своим *Хамы*. В данном случае Бородина абсолютно права, ни в коем случае нельзя оскорблять оппонента. А если муж Собчак мужчина, то при первой возможности должен набить морду Жириновскому, именно морду, у хамов лица нет.

0  0
1.03.2018 13:38
- гость -

Чего шум то поднимать, ну переругались политические проститутки между собой? Что тут необычного?

0  0
1.03.2018 13:45
689

Унижение избирателей, Жириновскому вообще не место на выборах, недостоин стоять рядом с кандидатами не то чтобы быть президентом . А за оскорбление женщин в стране где есть справедливая система правосудия давно бы уже сидел в тюрьме!

0  0
1.03.2018 13:46
- гость -

А Ксюха то молодец! Урыла наглеца жириновского, теперь остается перетараторить Шевченко, превзойти бесстыдством Марию Захарову и начистить рыло Норкину.

0  0
1.03.2018 13:48
- гость -

1.03.2018 13:45
689

Основной претендент унижает всех избирателей отказом участвовать в дебатах и что? Утираемся и идем голосовать за него.

0  0
1.03.2018 13:50
- гость -

как дурачки с этими дебатами носитесь.

0  0
1.03.2018 13:51
- гость -

0  0
1.03.2018 13:53
- гость -

превзойти бесстыдством Марию Захарову

Даже малолетняя шалава Шурыгина - это образец добродетели по сравнению с Ксюшадью. Так что вашу Ксюху никто не переплюнет.

0  0
1.03.2018 14:09
911

на уровне "кандидата в президенты"

Даже Бородулька понимает всю понарошечность выборов, взяв эти слова в кавычки.
Так что я лучше снег на даче откидаю 18 марта

0  0
1.03.2018 14:11
689

1.03.2018 13:48
- гость -
Это не дебаты а проплаченный цирк! А на выборах выбираем в первую очередь свое будущее,и голосуем за себя

0  0
1.03.2018 14:18
- гость -

Перетявкать болонку невозможно. Посему участвовать в каких-либо "дебатах" с Собчачкой - во-первых, себя не уважать, и во-вторых бесполезно. Перетявкает. Но лично мене нужен Гарант Конституции не тот, который громко и заливисто тявкает, не тот, который разбирается какие трусы под какие туфли надеть, а тот, который сможет держать в узде нашу огромную страну и давать отпор англосаксонскому миру. Из участвующих в дебатах - с большой натяжкой Бабурин. Остальных обсуждать бесполезно. В какой-нибудь Литве Собчачка или Явлинский были бы вполне конкурентоспособными "политиками". Когда за тебя всё решат в Вашингтоне, а тебе нужно только мордой торговать и против России тявкать.

0  0
1.03.2018 14:25
911

который сможет держать в узде нашу огромную страну и давать отпор англосаксонскому миру

Ха-ха-ха!!!
Сырьевая колония даёт отпор метрополии. Юморист

0  0
1.03.2018 14:27
Геноцид Эклеров

1.03.2018 14:09
911

да ты можешь хоть весь день на толчке провести.
меня веселят сообщения навальнят, которые трубят о том, что не пойдут на выборы, хотя еще не достигли возраста для осуществления права на участие в избирательном процессе)

0  0
1.03.2018 14:28
Тю!

А это что за надувная кукла на фотке? Или это тётя-робот???

0  0
1.03.2018 14:51
- гость -

Главное понять всем, кто пойдет на выборы, кто не пойдет на выборы, что все мы уже проиграли и всё решили уже без нас. Ведь если сидеть в зрительском зале хоть лицом к сцене, хоть спиной, происходящее на сцене всё-равно будет идти по кем-то придуманному сценарию.

0  0
1.03.2018 16:26
- гость -

1.03.2018 14:51
- гость -

Призываешь лезть на сцену?

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