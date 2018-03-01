Фото: babyzzz.ru
Правительство РФ распределило 49 миллиардов рублей между регионами на создание дополнительных мест в яслях для детей от 2 месяцев до 3 лет. Соответствующий приказ опубликован на сайте кабмина, откуда следует, что Алтайский край вошел в тройку регионов, которые получат наиболее крупные трансферты от государства.
Так, наш регион получит 1 миллиард 356 миллионов рублей. Из них в 2018 году – 675 миллионов, в 2019 году — 680 миллионов. Также большой трансфер получат Воронежская область (1,4 миллиарда), Республика Башкортостан (1,361 миллиарда), Чувашия (1,336 млрд), Чеченская Республика (1, 281 млрд). Республика Алтай, согласно документам, получит 282 миллиона рублей.
Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин утверждал, что регион на строительство детских садов в 2018 году получит из федерального центра около 500 миллионов рублей. На отчете главы города Сергей Дугин сообщил, что за прошлый год в Барнауле было создано 2200 новых мест в детских садах.
Комментарии
Позитивная новость. Кто-то из чиновников станет ещё богаче!
кто же работать будет в этих яслях?
Семьи с детьми и так с низким подушевым доходом, а если в такой семье работает только один - это прямой путь к нищете. Поэтому мамы и вынуждены идти работать до достижения ребенком трёх лет. Такова уж политика государства, которому население в обузу.