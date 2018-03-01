Весенний праздник пройдет 4 марта на пешеходной улице Мало-Тобольской, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Мероприятия предусмотрены для детей и взрослых. Празднование продлится с 12.00 до 16.00. Здесь пройдут весенние игры, забавы и хороводы. Для детей будут действовать развлекательные площадки, аниматоры и прокат пони. Также в программе: дефиле от студий и школ моды, выступление студентов АлтГТУ, которые представят костюмы собственной дизайнерской работы. На ярмарке можно будет купить работы мастеров-ремесленников из Барнаула, Бийска, Павловска и других городов.
Для мужчин предусмотрены игры и состязания. Они смогут продемонстрировать свои умения, ловкость, смелость и сноровку. Дамы, посетившие этот праздник, получат сюрпризы, презенты, комплименты и улыбки.
Гости смогут попробовать чай из самовара, а также сдобные булочки и хлеб из цельнозерновой муки, традиционные русские блины с мясными и сладкими начинками.
Комментарии
Аэропорт им. Г. С. Титова из-за небывалого числа желающих погулять по ньюарбату попросил аэропорт Горно -
алтайска принимать многочисленные борты!
АРБАТ в МОСКВЕ !!! а не в БАРНАУЛЕ !!!
Прогноз погоды посмотрели б, что ли.
Скудно у отцов города с мыслями. Опять, как когда-то назвали район города Черемушками, подражая столице, так и теперь - Арбат. И на это хотят привлечь туристов? Ничего своего придумать не могут Сухие Мозги.
ЗЫ. Прочел про Площадь Химиков. Учитывая, что сгинули крупнейшие предприятия химической отрасли, площадь впору назвать Площадью Памяти Химиков. Прошу считать официальным предложением к предполагаемому 18 марта голосованию по благоустройству. (нигде не нашел возможность внесения предложений, в том числе и на Амике, комментарии везде отключены)
Великий пост идет, а они блины, шашлыки, гулянье, веселье. Чокнутые?