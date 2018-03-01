Бийский приют для животных в воскресенье, 4 марта, будет раздавать бездомных питомцев, сообщает газета "Алтайская правда".
Отметим, что животных будут раздавать на бульваре Петра I у фонтана с 12:00 до 14:00. Организация ищет волонтеров на приятную работу – нужно держать кошек за пазухой, чтобы они не замерзли.
В приюте рассказали, что все животные стерилизованы, привиты, социализированы. Волонтеров просят по возможности взять с собой теплые вещи, в которые можно будет завернуть животных.
Напомним, здание приюта сгорело в ночь на 26 января. В результате погибли 25 собак и шесть кошек. Площадь пожара составила 60 кв. метров.
Комментарии
оптом штук 20ть бы взял
Собаки есть?