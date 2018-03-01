Участок под строительство торгового центра выставлен на продажу за 200 миллионов рублей недалеко от села Санниково. Площадь участка составляет 35 гектаров, которые предназначены именно для торгового объекта.
Как сообщает "Недвижимость Алтая" со ссылкой на риелтора, занимающегося продажей, участок можно использовать для строительства коттеджного поселка, центра логистики. Между тем уже 2 марта состоится открытие нового торгового центра "Простор", который располагается на улице Малахова, 86д. 5-этажный ТЦ заработает рядом с ТРЦ "Весна" и "Огни".
Таким образом, он станет четвертым объектом подобного назначения в данном районе. Поблизости находится еще ТЦ "Ледокол", где ранее располагался Регцентр. Площадь здания составляет около 17 тысяч квадратных метров. Рядом предусмотрена парковка на 39 машино-мест, а на подземном этаже могут разместиться еще 68 автомобилей.
Комментарии
еще лет 10-15 продавать будут.
Правильно-зачем что-то выращивать\этот участок пригоден для с-х\производства Что творится Заграница помогает пока ей выгодно А как же импортозамещение- чем замещать метрами квадратными
1.03.2018 12:56
гость
какая Заграница?, что кому выгодно!?
уверен, Ты даже не знаешь где это - Санниково!
и с грамматикой какая то проблема у тебя. Так, лишь бы по ныть в очередной раз.
Лучше бы заводик по переработки мусора построили
Даёшь каждому по Т.Ц.
Таки быть икее в Барнауле?