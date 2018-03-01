Ректором АлтГТУ им. И.И. Ползунова утвержден Андрей Марков приказом Министерства образования и науки России от 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Марков получил полномочия ректора на пять лет – с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2023 года. Отметим, что летом прошлого года Марков был назначен исполняющим обязанности ректора приказом Минобрнауки России.
Выборы ректора прошли в декабре прошлого года. Кандидатура д.т.н., профессора, и.о. ректора Андрея Маркова была поддержана большинством голосов. В поддержку Андрея Михайловича отдали голоса 197 человек из 230 участвовавших в голосовании.
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