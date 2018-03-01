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Министр транспорта РФ Максим Соколов 27 февраля провел всероссийское селекторное совещание по вопросам реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".
В совещании приняли участие главы администраций субъектов РФ, участвующих в проекте, и представители федеральных органов исполнительной власти и региональных транспортных администраций. От Алтайского края в совещании участвовали заместитель министра, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству минстройтранса Алтайского края Дмитрий Коровин, начальник ФКУ Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский, а также представители администраций Барнаула и Новоалтайска.
Как сообщает пресс-служба федерального министерства, Соколов отметил, что в 2018 году завершается первый этап приоритетного проекта, в рамках которого выполняются преимущественно некапиталоемкие мероприятия. Субъекты получат в этом году на эти работы 31 миллиард рублей, также в региональных бюджетах на софинансирование мероприятий проекта предусмотрено свыше 34 миллиардов.
Министр сообщил, что до 31 марта 2018 года во всех субъектах должны быть заключены все контракты на выполнение работ в рамках проекта.
"В случае нарушения указанного срока Минтрансом без дополнительного обсуждения или уведомления руководства агломераций на рассмотрение Проектного комитета будет вынесен вопрос о перераспределении средств, в отношении которых не заключены контракты", – указал Соколов.
В продолжение темы соблюдения финансовой дисциплины отмечено, что во многих субъектах до сих пор в полном объеме не объявлены торги на выполнение работ в рамках предусмотренных ПКРТИ объектов.
Отметим, что в 2018 году в Барнауле и Новоалтайске будут отремонтированы по программе "БКД" 42 улицы. На все эти работы уйдет около 1,7 миллиарда рублей. Ранее стало известно, что мэрия Барнаула начала искать подрядчиков на ремонт этих дорог. Речь идет о четырех аукционах, два из которых — на 216 и 223 миллиона рублей.
Комментарии
Ой,этим летом так хорошо отремонтировали всё!Хочется,чтобы и в этом году всё прошло успешно.
Блин , а не воровать то не поручили...
Ну все , теперь никто не виноват
Торопит с откатами?
На Алтае наконец то научились делать дороги. Так скоро аварийных участков будет меньше.