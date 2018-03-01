Управляющую компанию в Бийске обязали выплатить 120 тысяч рублей семье ребенка, травмировавшегося на горке. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.
Как сообщают в ведомстве, инцидент произошел летом прошлого года во дворе одного из жилых домов. Девятилетняя девочка играла на детской площадке. Скатившись с горки, ребенок упал на землю и получил травмы позвоночника, причинившие вред здоровью средней тяжести.
Мама девочки обратилась в прокуратуру. Она сообщила, что после травмы жизнь ее дочери кардинально изменилась: она долго лежала в больнице, затем перешла на домашнее обучение. Травма позвоночника не давала ребенку сидеть, полноценно принимать пищу, посещать спортивную секцию, вызывала боли. Женщина обратилась к прокурору по месту жительства с просьбой отстоять интересы ребенка, возместить причиненный вред.
Прокурорская проверка подтвердила обоснованность доводов матери. Однако представитель управляющей компании утверждал, что ребенок получил травму самостоятельно. По его мнению, ребенок или оступился, или его толкнули.
Несмотря на это, управляющую компанию обязали выплатить 120 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также суд постановил возложить на управляющую компанию обязанность до 30 июня 2018 года устранить выявленные нарушения при содержании детской игровой площадки.
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