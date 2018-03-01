Фото: ТНТ
23-летняя исполнительница собственных песен из Барнаула и Бийска Полина Холод выступит в четвертом выпуске шоу "ПЕСНИ" — это музыкальный эксперимент телеканала ТНТ, где в жюри сидят известные продюсеры Тимати и Максим Фадеев.
"Очень спонтанно решила поехать на кастинг, на последнем автобусе в Новосибирск, так как на тот момент я была в Бийске. Приехала очень рано, поэтому ещё поспала на вокзале. В новом проекте ТНТ меня привлекло само название "ПЕСНИ". Если у меня лежит стопка собственных песен, почему бы и не попробовать!" — рассказала Полина Холод о своем участии в проекте.
По признанию Полины, она неоднократно подавала анкеты и заявки в другие музыкальные проекты, но на этом все и заканчивалось.
Посмотреть на алтайскую певицу можно в субботу, 3 марта, в 21.00 на ТНТ. После масштабного кастинга состоится жесткий отбор, по итогу которого участники попадут в реалити, и с ними начнут работать Тимати и Максим Фадеев. Лишь 20 лучших исполнителей и один победитель зрительского голосования продолжат борьбу в шоу "ПЕСНИ". Победителя шоу определят зрители ТНТ. Набравший наибольшее число голосов участник получит 5 миллионов рублей.
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