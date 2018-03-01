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Серебряков, Дюжев, Райкин: составлен рейтинг актеров, ругающих Россию

, ИА "Амител"
Министру культуры посоветовали не допускать этих актеров до съемок в фильмах с госфинансированием

Фото: ekskluziv-smi.ru

Министру культуры РФ Владимиру Мединскому порекомендовали не допускать до съемок в фильмах с государственным финансированием актеров, которые плохо отзываются о России. Такую рекомендацию дал депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев, пишет РИА "Новости".

Парламентарий считает несправедливым то, что такие актеры получают высокие гонорары "из бюджетных денег".

Итак, в список вошел Алексей Серебряков. Ранее актер дал интервью журналисту Юрию Дудю. Серебряков сказал, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве". Это заявление вызвало большой общественный резонанс.

Также актер резко высказался по поводу "закона Димы Яковлева", запрещающего усыновление российских сирот гражданами США. Сам он является отцом двух приемных детей. Между тем Серебряков живет в Канаде, а снимается преимущественно в отечественных картинах.

Актер Анатолий Пашинин также вошел в этот список. Он много раз высказывался против политической ситуации в России. В 2014 году уроженец украинского Светловодска перебрался в Запорожье, где выступал в поддержку Евромайдана и за "тотальную войну" в Донбассе.

Звезда культового сериала "Бригада" Дмитрий Дюжев также вошел в этот список. В прошлом году он дал  интервью латвийскому телеканалу LTV. Во время разговора исполнитель роли Космоса  пожаловался на недостаток уважения российского зрителя к его самоотверженной актерской работе. Причиной недовольства стал инцидент в аэропорту, когда пассажиры экономкласса не уступили Дмитрию место в очереди на регистрацию, хотя у него был билет в бизнес-класс.

Постоянный критик политики России – Константин Райкин – также оказался в этом списке. Отметим, что пару лет назад Райкин выступил с резкой речью на Всероссийском театральном форуме. Он призвал коллег к цеховой солидарности в условиях, когда происходят "агрессивные наезды на художественные высказывания", закрывают спектакли и выставки, а также выступил против "цензуры толпы" и заявил, что государство не должно вмешиваться в творчество.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

1.03.2018 14:09
Геноцид Эклеров

очевидная депутатская глупость.
зачем вы тиражируете заявления больных людей?

пускай люди сами свои кровным рублем проголосуют. провалятся в прокате фильмы/спектакли с участием эти персон - значит продюсеры сделают выводы и впредь не станут их приглашать.

из списка, лично я считаю, что наиболее мерзОтен Серебряков. зарабатывай в Канаде, зачем лезешь в страну с кривыми заборами?

0  1
1.03.2018 14:24
- гость -

Так может они не Россию ругают а власть ее? Вот тут становится все понятно..

1  0
1.03.2018 14:27
- гость -

1.03.2018 14:09
Геноцид Эклеров
Быдлота не любит критики.

1  0
1.03.2018 14:27
- гость -

Очень правильное и современное решение,соответствующее европейским ценностям.Все цивилизованные страны так делают-составляют списки.Начиная со списка магницкого и заканчивая широко шагающей в европу украиной со списком "миротворец".

0  1
1.03.2018 14:33
Геноцид Эклеров

1.03.2018 14:24
- гость -

когда актёришка хает народ, который генетически не умеет построить прямой забор, он кого хает - власть или народ?

1.03.2018 14:27
- гость -
ты этот пост написал с помощью искусственного интеллекта утюга?

0  1
1.03.2018 14:51
школьные_методы

травля?

1  0
1.03.2018 14:58
Кот.Без сапог.

1.03.2018 14:27

Быдлота не любит критики.

Высказывания этих "деятелей" и тебя - классическое поведение быдла

0  1
1.03.2018 15:08
гость

такие актеры получают высокие гонорары "из бюджетных денег"

Значит не такие высокие, как хотели бы. Так и флаг им в руки, пусть играют в коммерческом кино и продают его нам. Мы с радостью на него пойдем и понесем им свои деньги

0  1
1.03.2018 15:16
гость

Для госчиновников в законе прописано, хочешь получать деньги из госбюджета на должности госчиновника, соблюдай ограничения. В их числе, не высказывайся против власти, в которой сам работаешь и которая тебе деньги платит. Хочешь высказываться, оставляй должность и высказывайся. Все логично. Нельзя и рыбку съесть и бабки от этой рыбки получать. Эти ограничения логичны для всех публичных людей. На кухне, без проблем. В эфире, определись, или власть ругать или деньги от нее получать. А и рыбку, и деньги, не правильно

0  1
1.03.2018 15:17
- гость -

1.03.2018 14:09
Геноцид Эклеров

Евпатий, ты опять тверкуешь?)

1  0
1.03.2018 15:22
гость

Как можно поддерживать рвущие в клочья бюджет страны санкции и поиметь деньги с разорванного санкциями бюджета? Бюджет разорван санкциями, как ты и хотел, значит нет тебе денег из бюджета, как ты и хотел

0  0
1.03.2018 15:31
Геноцид Эклеров

1.03.2018 15:16
гость
1.03.2018 15:22
гость

плюсану.
верно излагаете.

0  0
1.03.2018 15:55
- гость -

Так уж и Россию?! А ведь все верно сказал...

1  0
1.03.2018 16:06
Геноцид Эклеров

1.03.2018 15:55
- гость -
вы интервью видели?
если видели и задаете вопросы про "Так уж и Россию?! ", то у вас что-то с головой.
а если вы считаете, что "все верно сказал...", то вы мерзавец.

0  1
1.03.2018 16:28
- гость -

1.03.2018 14:09
Геноцид Эклеров

из списка, лично я считаю, что наиболее мерзОтен Серебряков. зарабатывай в Канаде, зачем лезешь в страну с кривыми заборами?

Посмотрите интервью Серебрякова Дудю, где он сказал только правду и ничего обидного для России, и поймете, насколько мерзОтен Геноцид Эклеров.

0  0
1.03.2018 16:33
Геноцид Эклеров

1.03.2018 16:28
- гость -
я смотрел интервью полностью.
считаю серебрякова гнидой за его русофобию.
а ваше отношение к Геноциду Эклерову - лишь ваша личная боль.

0  0
1.03.2018 16:36
Геноцид Эклеров

"где он сказал только правду и ничего обидного для России"

то есть пассаж про то, что русские веками не способны построить прямой забор - это правда? то есть про хамство русских - это правда?

вы чьих будете? электорат Навального?

0  0
1.03.2018 16:44
- гость -

В советские времена свободно критикуй свое непосредственное начальство, меняй окружающую тебя жизнь к лучшему, но не моги критиковать руководство страны, сегодня - критикуй как хочешь президента и всех приближенных к нему, но только попробуй покритикуй свое непосредственное начальство, сразу будешь безработным....

0  0
1.03.2018 17:00
- гость -

олимпийцы поднимают репутацию страны, а актеры и певцы наносят ущерб репутации страны

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