Кандидат в президенты России Павел Грудинин покинул студию Первого канала во время дебатов. При этом политик отметил, что из предвыборных дебатов сделали шоу, и отказался в них участвовать. Об этом пишет РИА "Новости".
"То, что происходит – это не дебаты, это базар, крики с места. Дебаты – это когда ты споришь с соперником. Вопросы и ответы – это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут – необъяснимо никому… ЦИК и центральные каналы не хотят, чтобы мы спорили один на один — сделали из дебатов шоу и портите отношение к президентским выборам. Эти дебаты не имеют права на жизнь, я покидаю эту студию", — отметил кандидат в президенты.
Напомним, ранее во время предвыборных дебатов также произошел скандал. Владимир Жириновский начал оскорблять Ксению Собчак и нецензурно выражаться. Собчак выплеснула на него стакан воды.
Выборы президента России пройдут 18 марта. На пост президента претендуют действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение), а также Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
Комментарии
Чаще всего на дебатах каждый друг друга обвиняет во лжи)
На тв сейчас только формат шоу.
уууууууууууууууууууууууууууууууу.Как можно было уйти?!
респект Павлу Николаичу)
кстати, вопрос: почему пишут про студию Первого канала, а дебаты были на Россия1?
Слабак, типа не знал куда шёл!
А когда президентом будет, и что-то пойдет не по плану, тоже скажет что это цирк и уйдет!
Правильно сделал!
Ну вот и вся математика... кому нужен президент, не умеющий без хамства разговаривать- никому. Кому нужен президент, коего в течение месяца гормоны заставляют лезть на стену и брызгаться водой? Ответ- ни кому. Кому нужен президент, испугавшийся шума в студии? Ответ очевиден...
А вдруг зададут неудобный вопрос? А так меня нет, я ушел из студии под благовидным предлогом
1.03.2018 14:24
- гость
Это реакция буржуа средней руки - "я начальник , ты дурак!" А если, что не "по мне - уволю! "В предреволюционной России таких называли мироедами!
Вот теперь такая у нас компартия...
Главное понять всем, кто пойдет на выборы, кто не пойдет на выборы, что все мы уже проиграли и всё решили уже без нас. Ведь если сидеть в зрительском зале хоть лицом к сцене, хоть спиной, происходящее на сцене всё-равно будет идти по кем-то придуманному сценарию.
1.03.2018 14:51
- гость -
Одно "но"... Тебе решать на какой "спектакль" ты пойдешь.
Ну так сними свою кандидатуру с выборов,
Мало того, что он не ушел у Соловьева, так потом еще пошел на ОТР. Там тоже были дебаты.
Да ужжжжж)))
Жаль ушел. Было весело) немного как баба поступил, что убежал)