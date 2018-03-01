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Новости

Грудинин покинул студию Первого канала во время дебатов

, ИА "Амител"
По словам Грудинина, из предвыборных дебатов сделали шоу

Фото: zakprf44.ru

Кандидат в президенты России Павел Грудинин покинул студию Первого канала во время дебатов. При этом политик отметил, что из предвыборных дебатов сделали шоу, и отказался в них участвовать. Об этом пишет РИА "Новости".

 

"То, что происходит – это не дебаты, это базар, крики с места. Дебаты – это когда ты споришь с соперником. Вопросы и ответы – это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут – необъяснимо никому… ЦИК и центральные каналы не хотят, чтобы мы спорили один на один — сделали из дебатов шоу и портите отношение к президентским выборам. Эти дебаты не имеют права на жизнь, я покидаю эту студию", — отметил кандидат в президенты.

Напомним, ранее во время предвыборных дебатов также произошел скандал.  Владимир Жириновский начал оскорблять Ксению Собчак и нецензурно выражаться. Собчак выплеснула на него стакан воды.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На пост президента претендуют действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение), а также Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

1.03.2018 14:17
- гость -

Чаще всего на дебатах каждый друг друга обвиняет во лжи)

0  0
1.03.2018 14:17
Гость

На тв сейчас только формат шоу.

0  0
1.03.2018 14:22
Димон

уууууууууууууууууууууууууууууууу.Как можно было уйти?!

0  0
1.03.2018 14:24
Геноцид Эклеров

респект Павлу Николаичу)

кстати, вопрос: почему пишут про студию Первого канала, а дебаты были на Россия1?

0  0
1.03.2018 14:24
- гость -

Слабак, типа не знал куда шёл!
А когда президентом будет, и что-то пойдет не по плану, тоже скажет что это цирк и уйдет!

0  0
1.03.2018 14:25
- гость -

Правильно сделал!

0  0
1.03.2018 14:27
Митенька ржевский

Ну вот и вся математика... кому нужен президент, не умеющий без хамства разговаривать- никому. Кому нужен президент, коего в течение месяца гормоны заставляют лезть на стену и брызгаться водой? Ответ- ни кому. Кому нужен президент, испугавшийся шума в студии? Ответ очевиден...

0  0
1.03.2018 14:32
- гость -

А вдруг зададут неудобный вопрос? А так меня нет, я ушел из студии под благовидным предлогом

0  0
1.03.2018 14:33
- гость -

1.03.2018 14:24
- гость

Это реакция буржуа средней руки - "я начальник , ты дурак!" А если, что не "по мне - уволю! "В предреволюционной России таких называли мироедами!
Вот теперь такая у нас компартия...

0  0
1.03.2018 14:51
- гость -

Главное понять всем, кто пойдет на выборы, кто не пойдет на выборы, что все мы уже проиграли и всё решили уже без нас. Ведь если сидеть в зрительском зале хоть лицом к сцене, хоть спиной, происходящее на сцене всё-равно будет идти по кем-то придуманному сценарию.

0  0
1.03.2018 15:00
- гость -

1.03.2018 14:51
- гость -

Одно "но"... Тебе решать на какой "спектакль" ты пойдешь.

0  0
1.03.2018 15:24
- гость -

Ну так сними свою кандидатуру с выборов,

0  0
1.03.2018 15:30
- гость -

Мало того, что он не ушел у Соловьева, так потом еще пошел на ОТР. Там тоже были дебаты.

0  0
1.03.2018 15:51
- гость -

Да ужжжжж)))

0  0
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