Банки в прошлом году выдали жителям Алтайского края почти на 30% больше кредитов, чем в 2016 году. Общая сумма займов составила 110 млрд рублей, сообщает пресс-секретарь Отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ.
Еще более заметным оказался рост в сегменте ипотечного кредитования. За 2017 год жители региона получили 24 млрд рублей ипотечных жилищных кредитов, это на 40% больше, чем годом ранее.
В ипотечной политике банки смягчали требования к заемщикам: уменьшали процентные ставки, увеличивали максимальный размер кредита и снижали минимальный первоначальный взнос.
Как рассказала управляющая Отделением Барнаул Сибирского ГУ Банка России Татьяна Винокурова, стоимость ипотечного кредита в регионе за год уменьшились с 11,9% (в декабре 2016-го) до 9,9% (в декабре 2017-го).
Комментарии
Ну и чему тут радоваться?
это не правда) статистика говорит что у нас ещё "лишние" деньги остаются))))