Житель Бийска получил 9 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за убийство своей гражданской жены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что инцидент произошел год назад. Вечером в одном из домов Бийска между парой возникла ссора. Девушка рассказала своему гражданскому мужу, что уходит от него к другому.
Разозлившись, парень взял на кухне нож, которым нанес потерпевшей 59 ударов в область головы и конечностей, а также восемь ударов руками в область головы. Девушка погибла на месте происшествия.
Увидев, что гражданская жена мертва, осужденный помыл руки и пошел к бывшей жене. Там он попрощался с ребенком, затем направился в отдел полиции, где сообщил о совершенном преступлении.
Экспертиза показала, что мужчина в момент совершения преступления не находился в состоянии аффекта, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Комментарии
я не понимаю нынешнего "правосудия"...
59 раз в человека вогнать нож... 59 раз!
не был в состоянии аффекта...
какие 10 лет? его к стенке надо.
зачем таким жить?
ну сказала, что уходит. пускай идёт. ещё неизвестно кому в этой ситуации повезло. за что убивать то?
Петушыный эффект?
лубов!!!
какого гражданского мужа? Какую гражданскую жену? Чушь не пишете! Со-жи-те-ли!!!!