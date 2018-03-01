Полиция Лос-Анджелеса задержала пятикратную чемпионку мира по плаванию Юлию Ефимову, пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, задержание произошло еще 30 декабря прошлого года. Однако об этом стало известно только сейчас. Отмечается, что 25-летняя девушка по имени Юлия Ефимова была задержана в 00:38 по местному времени за "легкий проступок". Утром ее отпустили под залог в пять тысяч долларов.
Ранее СМИ сообщали, что проживающая в Калифорнии спортсменка стала участницей ДТП.
Комментарии
и в чем новость?
про каждое ДТП писать надо?
ты что? она же звезда спорта и гордость России! читатели хотят знать всё о своих кумирах, а не только хорошее, как ты)