Фото: Артем Кузнецов/Amic.ru
Первый зампредседателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов отметил, что рекордный урожай 2017 года в Сибири привел к падению закупочных цен в отрасли. В этой связи одна из задач на текущий год — сделать больший акцент на выращивании культур с высокой маржинальностью, а также уход от монокультур. С таким заявлением он выступил на Зимней зерновой конференции, проходящей в Белокурихе.
Второй сезон подряд урожай зерна в Алтайском крае составил более 5 млн тонн. Стоит отметить, что часть территории региона находится в зоне рискового земледелия, что делает непредсказуемым конечный результат, пояснил г-н Лукьянов. При этом рынок края, как и Сибири в целом, пока не интегрирован в мировой рынок сельхозсырья и частично интегрирован — в российский. В первую очередь это вызвано географической отдаленностью.
Стабильно высокий урожай вызывает закономерный вопрос, что с ним делать дальше. Яркий пример — гречиха, которая из-за этого подешевела за год вдвое. В этой связи Алтайский край уже не вполне радует неофициальный статус гречневой столицы России. По ряду культур и вовсе речь идёт о реализации ниже их себестоимости. К слову, рентабельность производства зерна в Сибири за год снизилась с 49 до 22%. Частичный выход из этой ситуации заключается в экспорте продукции за границу. Для Алтайского края это особенно актуально. Так, алтайская мука поставлялась в прошлом году в Литву, Латвию, Италию, Монголию и т.д.
Напоследок Александр Лукьянов заметил, что площадь всех посевных культур в крае в 2018 году составит около 5,4 млн гектаров. В этом году в регионе будут расширены площади под сою, рапс, лен, подсолнечник, чечевицу, кукурузу и нут.
Комментарии
А кто это решил?
Чего фермеры захотят, то и посодют
Фермера будут содить то, что смогут купить. И что что увеличат эти культуры, так и цена упадет сразу. Почему не пишут, из за чего упала в цене гречиха, когда ее засеяли все кому не лень. Почему упала в цене пшеница 3 и 4 класса.
Так и соя рапс и нут упадут.
Т.к надо смотреть в большей частности на масличность а не просто так на культуру.