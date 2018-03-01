Фото: Barnaul22
Неизвестные лица, представляющие ритуальное агентство, специально закопали готовую к погребению пустую могилу, едва не сорвав похороны. ЧП произошло 28 февраля на кладбище в пос. Новомихайловка под Барнаулом, пишут в группе "Barnaul 22" в социальной сети "ВКонтакте".
Как сообщила в паблике свидетельница происшествия Ольга Феоктистова, похоронная процессия с гробом умершего уже прибыла на кладбище, когда выяснилось, что путь перегорожен кучей снега, а вырытая могила засыпана землей. По ее словам, инцидент произошел из-за конфликта двух похоронных агентов, которые не могли поделить клиентов.
"Борьба между агентами зашла слишком далеко. Приехав на кладбище, мы увидели, что путь перегорожен снежными завалами, могила была закопана и сверху сдвинут снег трактором. Мы подозреваем, что это дело рук агента, которому дали отказ в его услугах. Нам пришлось ждать еще час, пока заново выкопают могилу", — пожаловалась она. Девушка добавила, что теперь родственники покойного обратятся с жалобой в соответствующие органы.
Отметим, что ранее в Калужской области был похожий случай, когда в деревне Некрасово неизвестные выкопали захороненный накануне гроб с телом 77-летнего мужчины и растоптали венки.
Комментарии
Они совсем ........ Уроды
А что вы хотели в государстве с непонятными правилами игры и главенстве денег?
Они совсем ........ Уроды
Они черти тухлодырые
1.03.2018 15:05
- гость -
какие тебе правила не понятны? и при чем тут главенство денег? в какой стране живут сплошные бессребреники?
вот понасмотревшись на этих удодов заключили договор с крематорием быстро удобно и вазочка красивая потом)))
"провокация крематория". а те, кто сделал такую подлость будут гореть
где гореть?? кто? я вообще к ним отношения не имею
Господи,какое кощунство!
Ничего кроме денег
Для них это просто жмур
Вообще-то по таким делам вполне можно открывать уголовное. За осквернение могилы - и пусть покойник еще не был там похоронен, но могила-то уже была подготовлена.