Жительница Барнаула Елена Рогачкова обращается к неравнодушным людям за помощью: ее девятилетнему сыну Андрею нужны деньги на лечение.
У мальчика диагноз ДЦП и эпилепсия (у ИА "Амител" имеется согласие мамы на обнародование данных ее несовершеннолетнего сына — прим.редакции). Женщина воспитывает ребенка одна — отец отказался от сына после рождения, алименты не платит. Несмотря на тяжелое заболевание, мальчик растёт умненький и всё понимает, говорит мама. И очень старается на занятиях. Но до сих пор может только сидеть.
"У него есть все шансы поправить здоровье. Об этом говорят все врачи, которые нас наблюдают", — говорит Елена.
Женщина использует любую возможность, чтобы помочь сыну. На форумах родителей, чьи дети страдают таким же диагнозом, увидела восторженные отклики после лечения стволовыми клетками. Списалась с клиникой стволовых клеток "Новейшая медицина" в Москве, там готовы принять мальчика на лечение и обещают хорошие результаты. Только денег в семье нет.
На первый курс лечения требуется 235 тыс. рублей. Небольшую сумму удалось собрать с помощью друзей и родственников. Но этого мало. Ребенка же в клинике ждут уже 5 марта. Женщина просит помощи у всех земляков.
От редакции ИА "Амител" : Мы проконсультировались с врачами по поводу метода лечения ДЦП с помощью стволовых клеток. У многих отношение скептическое. В частности, внештатный детский специалист-невролог министерства здравоохранения Алтайского края Дмитрий Паршин отметил, что пока нет официально подтвержденных положительных результатов такого лечения. Более того, такой метод в основном используют не в государственных, а в частных клиниках. По словам врача, стволовые клетки, действительно, имеют способность заменять пораженные клетки того или иного органа. Но в то же время нет никакой гарантии, что они заменят именно нужные клетки.
Но каждый родитель стремится использовать любую возможность, чтобы облегчить жизнь своему ребенку. И Елена уверена, что это лечение окажется успешным для Андрея.
"Я продолжаю бороться за его здоровье и обязательно поставлю его на ноги! Я, как и каждый родитель, пытаюсь ухватиться за каждую ниточку, каждую информацию с верой в то, что это поможет Андрюшке, ведь малыш ни в чем не виноват, и хочется видеть его здоровым и счастливым, бегающим своими ножками! Искренне прошу вас не остаться равнодушными к судьбе ребенка", — пишет Елена.
Реквизиты для перечисления помощи Андрею:
Карта Сбербанка 63900202 9009455934
Получатель: Рогачкова Елена Викторовна
Комментарии
когда беременная была по узи видно какой ребенок врачи предлогают искуственные роды...жалко..а сейчас человека мучать и себе жизни нет...а если он 1 останеться что с ним будет??он не преспособлен к жизни!!пусть грубо но справедливо
Восторженные отклики после лечения стволовыми клетками это развод для несчастных родителей. Для таких родителей и деток должна быть система реабилитации и помощь государства, но увы - денег на них нет - в приоритете патриотизм и скрепы...
Вас мадам не Евгеника зовут?
Немного закинул.Поправляйтесь.Мир не без добрых людей.
Для начала найдите данную клинику по этому адресу и почитайте отзывы. Почему люди такие доверчивые то.. Ребенку выздоровления!
Стволовые клетки - развод и лохотрон. Не нужно отдавать кучу денег мошенникам, наживающимся на чужом горе.
В любом случае больному ребенку нужны деньги.
15:31
Если честно, то и мне не помешают
Стволовые клетки надо доставлять адресно, в мозг.
Хоть какой-то шанс...
ЗЫ. Скинул немного
Знакомые прервали беременность на четвертом месяце т.к. анализ показал у плода синдром Дауна.
Перепроверялись в Барнауле в другом центре и в Нске, все анализы четко показали генетический сбой.
Думали/плакали и решили прервать.
Ибо ни ребенку бы не было жизни, ни окружающим.
Жестоко. Но, наверное, правильно.
Проявление гуманности отравляло бы жизнь и вгоняло в хронический стресс. Вот только гуманно ли это по-настоящему? Вечная душевная боль, неизлечимо больной ребенок. А когда родителей не станет?.. Очень сложные вопросы...
Перевел на лечение. Если ребенок умненький, пусть хоть чуть легче станет.
А вдруг ученым станет?
Перевела немного, выздоравливай, Андрюшка!
1.03.2018 15:31
- гость -
В любом случае больному ребенку нужны деньги.
А это уже забота его матери, разве нет?
это уже забота его матери, разве нет
да
В любом случае деньги ещё никого и никогда не вылечили. Джобс был самым богатым в мире, и помер от рака точно так же, как нищий дядя Петя в России.
1.03.2018 15:09
- гость -
Не определяется ДЦП на УЗИ. По крайней мере, настолько достоверно, чтобы рекомендовать прерывание беременности. Медики - не волшебники. Это только у подобных всезнаек все сразу видно, и для любой проблемы есть решение. Особенно когда не их самих касается.
дайте да помогите...вот и именно что врачи не волшебники о чем разговор
Джобс, видимо, был не так богат, как наш Кобзон)
е-мое да киньте вы по сотке вместо бутылки пива... женщина в отчаянии