Четверг, 1 Март, 17:11

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Вице-премьер Александр Хлопонин предложил переносить школьные каникулы в России в зависимости от начала лыжного сезона на Северном Кавказе. Поддерживаете это предложение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,37
€ 68,91
558645
-9°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отчет главы Барнаула-2017Олимпиада-2018 в ПхёнчханеВыборы президента - 2018
Новости

"Откликнитесь на наше горе": маленькому барнаульцу нужны деньги на лечение

, ИА "Амител"
Жительница Барнаула умоляет помочь ее маленькому сыну

Жительница Барнаула Елена Рогачкова обращается к неравнодушным людям за помощью: ее девятилетнему сыну Андрею нужны деньги на лечение.

У мальчика диагноз ДЦП и эпилепсия (у ИА "Амител" имеется согласие мамы на обнародование данных ее несовершеннолетнего сына — прим.редакции). Женщина воспитывает ребенка одна — отец отказался от сына после рождения, алименты не платит. Несмотря на тяжелое заболевание, мальчик растёт умненький и всё понимает, говорит мама. И очень старается на занятиях. Но до сих пор может только сидеть.

"У него есть все шансы поправить здоровье. Об этом говорят все врачи, которые нас наблюдают", — говорит Елена.

Женщина использует любую возможность, чтобы помочь сыну. На форумах родителей, чьи дети страдают таким же диагнозом, увидела восторженные отклики после лечения стволовыми клетками. Списалась с клиникой стволовых клеток "Новейшая медицина" в Москве, там готовы принять мальчика на лечение и обещают хорошие результаты. Только денег в семье нет.

На первый курс лечения требуется 235 тыс. рублей. Небольшую сумму удалось собрать с помощью друзей и родственников. Но этого мало. Ребенка же в клинике ждут уже 5 марта. Женщина просит помощи у всех земляков.

От редакции ИА "Амител" : Мы проконсультировались с врачами по поводу метода лечения ДЦП с помощью стволовых клеток. У многих отношение скептическое. В частности, внештатный детский специалист-невролог министерства здравоохранения Алтайского края Дмитрий Паршин отметил, что пока нет официально подтвержденных положительных результатов такого лечения. Более того, такой метод в основном используют не в государственных, а в частных клиниках. По словам врача, стволовые клетки, действительно, имеют способность заменять пораженные клетки того или иного органа. Но в то же время нет никакой гарантии, что они заменят именно нужные клетки.

Но каждый родитель стремится использовать любую возможность, чтобы облегчить жизнь своему ребенку. И Елена уверена, что это лечение окажется успешным для Андрея.

"Я продолжаю бороться за его здоровье и обязательно поставлю его на ноги! Я, как  и каждый родитель, пытаюсь ухватиться за каждую ниточку, каждую информацию с верой в то, что это поможет Андрюшке, ведь малыш ни в чем не виноват, и хочется видеть его здоровым и счастливым, бегающим своими ножками! Искренне прошу вас не остаться равнодушными к судьбе ребенка", — пишет Елена.

Реквизиты для перечисления помощи Андрею:

Карта Сбербанка 63900202 9009455934
Получатель: Рогачкова Елена Викторовна


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

1.03.2018 15:09
- гость -

когда беременная была по узи видно какой ребенок врачи предлогают искуственные роды...жалко..а сейчас человека мучать и себе жизни нет...а если он 1 останеться что с ним будет??он не преспособлен к жизни!!пусть грубо но справедливо

0  1
1.03.2018 15:18
- гость -

Восторженные отклики после лечения стволовыми клетками это развод для несчастных родителей. Для таких родителей и деток должна быть система реабилитации и помощь государства, но увы - денег на них нет - в приоритете патриотизм и скрепы...

1  0
1.03.2018 15:20
- гость -

Вас мадам не Евгеника зовут?

0  0
1.03.2018 15:26
- гость -

Немного закинул.Поправляйтесь.Мир не без добрых людей.

0  0
1.03.2018 15:26
Барнаулец

Для начала найдите данную клинику по этому адресу и почитайте отзывы. Почему люди такие доверчивые то.. Ребенку выздоровления!

1  0
1.03.2018 15:28
- гость -

Стволовые клетки - развод и лохотрон. Не нужно отдавать кучу денег мошенникам, наживающимся на чужом горе.

1  0
1.03.2018 15:31
- гость -

В любом случае больному ребенку нужны деньги.

0  0
1.03.2018 15:41
- гость -

15:31
Если честно, то и мне не помешают

1  0
1.03.2018 15:46
- гость -

Стволовые клетки надо доставлять адресно, в мозг.
Хоть какой-то шанс...
ЗЫ. Скинул немного

0  0
1.03.2018 15:55
- гость -

Знакомые прервали беременность на четвертом месяце т.к. анализ показал у плода синдром Дауна.
Перепроверялись в Барнауле в другом центре и в Нске, все анализы четко показали генетический сбой.
Думали/плакали и решили прервать.
Ибо ни ребенку бы не было жизни, ни окружающим.
Жестоко. Но, наверное, правильно.
Проявление гуманности отравляло бы жизнь и вгоняло в хронический стресс. Вот только гуманно ли это по-настоящему? Вечная душевная боль, неизлечимо больной ребенок. А когда родителей не станет?.. Очень сложные вопросы...

Перевел на лечение. Если ребенок умненький, пусть хоть чуть легче станет.
А вдруг ученым станет?

0  0
1.03.2018 16:05
Наталья

Перевела немного, выздоравливай, Андрюшка!

0  0
1.03.2018 16:09
Катерина

1.03.2018 15:31
- гость -
В любом случае больному ребенку нужны деньги.

А это уже забота его матери, разве нет?

0  0
1.03.2018 16:14
- гость -

это уже забота его матери, разве нет
да

0  0
1.03.2018 16:23
- гость -

В любом случае деньги ещё никого и никогда не вылечили. Джобс был самым богатым в мире, и помер от рака точно так же, как нищий дядя Петя в России.

0  0
1.03.2018 16:38
- гость -

1.03.2018 15:09
- гость -
Не определяется ДЦП на УЗИ. По крайней мере, настолько достоверно, чтобы рекомендовать прерывание беременности. Медики - не волшебники. Это только у подобных всезнаек все сразу видно, и для любой проблемы есть решение. Особенно когда не их самих касается.

0  0
1.03.2018 16:44
- гость -

дайте да помогите...вот и именно что врачи не волшебники о чем разговор

0  0
1.03.2018 16:48
Гонец из Пензы

Джобс, видимо, был не так богат, как наш Кобзон)

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
17:08
Владимир Путин рассказал, где взять денег на улучшение жизни в России 0
17:05
Патриарх Кирилл считает чудом победу российских хоккеистов 0
16:47
Путин призвал повышать зарплаты бюджетникам и пенсии россиянам 1
16:42
Минстрой РФ похвалил Рубцовск за концессию в сфере ЖКХ 0
16:35
Владимир Путин анонсировал снижение ставки по ипотеке до 7 % 2
16:30
Полиция проверила сумку, из-за которой эвакуировали здание "Ростелекома" 0
16:22
Шведские ученые нашли связь между реакцией на запахи и политикой 0
16:18
Путин заявил о существующей проблеме бедности для миллионов россиян 13
16:11
Бийчане заметили медведя, гуляющего по улице города 0
16:04
Охотник нашел пропавшего туриста на перевале Дятлова 0
15:54
Власти начали готовиться к весеннему паводку в пригороде Барнаула 0
15:41
Сотрудников алтайского филиала "Ростелекома" срочно эвакуировали из здания 8
15:23
Полиция США задержала российскую пловчиху Юлию Ефимову 2
15:11
Бийчанин 59 раз ударил ножом возлюбленную за заявление об уходе к другому 4
15:04
"Откликнитесь на наше горе": маленькому барнаульцу нужны деньги на лечение 17
14:50
Агенты в алтайском поселке едва не сорвали похороны, закопав пустую могилу 9
14:39
Власти: Алтайский край в 2018 году будет уходить от выращивания монокультур 2
14:26
Жители Алтайского края в 2017 году взяли на 30% больше кредитов 2
14:13
Грудинин покинул студию Первого канала во время дебатов 14
14:04
Серебряков, Дюжев, Райкин: составлен рейтинг актеров, ругающих Россию 19
13:51
Гастрольная карта: какие звезды приедут в Барнаул в марте 2
13:42
Певица из Алтайского края попытается удивить жюри шоу "ПЕСНИ" на ТНТ 1
13:31
Выставка дипломных работ студентов АлтГТУ проходит в администрации Барнаула 0
13:18
Девочка получила травму позвоночника, скатившись с горки в Бийске 0
13:04
Порошенко заявил, что примет корабли только вместе с Крымом 8
12:43
Министр РФ поручил не затягивать с контрактами на ремонт дорог в Барнауле 4
12:31
Вебинар, гаджеты, украшения: каким подаркам обрадуются женщины на 8 Марта 6
12:22
Бийский приют 4 марта будет раздавать бездомных животных 2
12:13
Весенний праздник пройдет на "барнаульском Арбате" 4 марта 5
12:04
Андрей Марков утвержден в должности ректора алтайского "политеха" 0
11:53
Развлечения месяца: какие мероприятия смогут посетить барнаульцы в марте 0
11:43
Чемпионат мира по футболу-2018 добавит российской экономике до 0,3% ВВП 3
11:35
Участок под торговый центр под Барнаулом продают за 200 миллионов рублей 6
11:22
Если ты мужчина: Бородина заступилась за Собчак после скандала на дебатах 35
11:11
Очевидцы: внедорожник и автобус столкнулись в центре Барнаула 1
11:02
Какие изменения вступают в силу в России с марта 2018 года 1
10:52
Алтайский край получит более миллиарда рублей на создание мест в яслях 3
10:36
Житель Новоалтайска может сесть на четыре года за кражу двух бутылок водки 5
10:23
Мэрия Барнаула показала будущие районы города с Якубовичем на лавочке 3
10:14
Подготовка к весеннему паводку началась в районах Алтайского края 0
10:06
Характер не забрать: Путин вручил награды российским олимпийцам 36
09:53
Первый день весны в Алтайском крае начался с землетрясения 12
09:31
Деревья и качели: опубликован проект обустройства Ленинградской аллеи 9
09:30
Какие шоу пройдут в музее "Как-так?" в ближайшие выходные 0
09:23
Алтайских водителей предупредили об ограничениях на дорогах в апреле 2
09:14
Скончался исполнитель главной роли в сериале "Богатые тоже плачут" 4
09:05
Мэрия Барнаула опубликовала проект обустройства тротуара на ул. Молодежной 15
08:50
12 огнеборцев тушили ночной пожар в Барнауле 2
08:35
Серьезные пробки наблюдаются на дорогах Барнаула 1 марта 1
08:25
Штаб Жириновского обвинил Собчак в "историческом плагиате" 21
07:58
Ремонт "под ключ" от застройщика в Барнауле: каким бывает и кому он выгоден 2
07:29
Где смотреть трансляцию послания президента 1 марта 12
07:01
Когда хочется чего-то вкусного: рецепт капкейка в инфографике 0
06:41
Весна – пора любви: фотоподборка нежностей животных 2
06:24
Когда отмечается Благовещение в 2018 году? 3
06:16
Метель и похолодание принесет в Алтайский край первый день весны 0
06:02
"Сибмост" могут лишить контракта на строительство моста через Чумыш в марте 0
05:56
Больше прибедняются: у россиян остается от зарплаты много "лишних" денег 26
04:15
Расчет пенсий предложили сделать понятным, чтобы не отпугнуть людей от ПФР 5
03:54
Учителя по обучению правильной гордости за Россию могут появиться в школах 5
02:43
Медведев путал награды на чествовании российских призеров Олимпийских игр 19
01:57
Астрономы выяснили, как соседние галактики воруют звезды у Млечного Пути 0
00:11
Ученые назвали простой способ дольше оставаться молодым 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.