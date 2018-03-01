Охотник-манси нашел пропавшего в районе перевала Дятлова туриста, сообщает РИА "Новости".
Как пишет издание, турист из Екатеринбурга Александр Андреев пропал во время одиночного похода на перевал Дятлова. Известно, что он ушел в поход около трех недель назад и перестал выходить на связь. Была организована добровольная поисково-спасательная операция. Также его начали искать охотники-манси.
Накануне отзвонился один из охотников Олег Самбиндалов. Он рассказал, что видел пропавшего туриста около одного из озер. Турист не захотел ехать с ним. Он сказал, что уже возвращается назад и с ним все в порядке. Единственное – он стер ноги. Поэтому, а также из-за непогоды он немного выбился из графика.
Координаты нахождения туриста были переданы в МЧС, и сейчас спасатели двигаются ему навстречу.
Перевал Дятлова находится на Северном Урале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905. Он получил своё название в честь туристической группы Игоря Дятлова, которая погибла здесь зимой 1959 года при невыясненных обстоятельствах. В сентябре прошлого года на перевале случилось очередное ЧП - скоропостижно скончался турист.
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