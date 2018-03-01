Бийские полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в краже имущества у переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Злоумышленника привлёк пустой дом, расселённый по программе "Ветхое жильё". Он разобрал одну из стен, проник в закрытую квартиру, в которой ещё оставалось имущество прежних хозяев, и вынес всё, что ему приглянулось.
В частности, он украл коробки с посудой, люстру, электрический счётчик и металлические трубы отопления.
Полиция установила личность злоумышленника, задержала его и изъяла часть похищенного имущества.
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