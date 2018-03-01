В четверг, 1 марта, сотрудникам алтайского филиала компании "Ростелеком" (г. Барнаул, ул. Димитрова, 62А) пришлось срочно покинуть здание. Эвакуацию объявили примерно в 15.20 по местному времени.
"По громкой связи объявили, что всем сотрудникам необходимо покинуть здание, найден неопознанный предмет", — рассказали порталу Amic.ru очевидцы.
Отмечается, что подозрительный пакет обнаружили на третьем этаже здания. Люди, которые находятся на месте ЧП, рассказали, что всех сотрудников и прохожих попросили отойти от здания.
Фото Amic.ru
"Всех попросили перейти дорогу, отойти от здания. Заставляют убирать машины с парковок, не дают пройти рядом со зданием", — рассказали нашему порталу очевидцы.
На месте уже работают сотрудники полиции, кинологи. Также дежурят "скорая помощь" и пожарные.
Комментарии
Кто-то не выдержал, у кого-то опять скорость интернета упала ниже низкого.
В инциденте Барнаула написали что на третьем этаже сумку нашли
Контора интересная.
Подключился к ним, интернет + ТВ, в рассрочку выкупал тв-приставку и роутер.
Тв-приставку полностью выкупил, на выкуп роутера (ценой около 3000р при аналогичном в компьютерных магазинах около 1500р) осталось несколько месяцев.
Заглючил роутер, вызвали мастера. Родственники его приняли, он заменил роутер, интернет заработал.
Вот только я продолжаю платить за выкуп сгоревшего роутера и одновременно плачу за аренду нового роутера. Т.е. плачу одновременно за оба роутера.
Чувствую что меня наобманули. Все никак не соберусь дойти и разобраться.
Сколько букв много нарисовал, а для чего??
За это время мог бы сгонять , разобраться..))
Нужно идти
Иди, уже!
Хорошая связь, мне нравится!
И какое отношение этот длинный рассказ имеет к ситуации?