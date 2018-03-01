Житель Республики Алтай обвиняется в убийстве тещи, которая проживала в Усть-Канском районе. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
Как сообщает Следственный комитет по региону, в середине октября прошлого года в одном из населённых пунктов Усть-Канского района подвыпивший зять поссорился со своей престарелой тёщей.
Пожилая женщина лежала на кровати — она имела инвалидность и в тот день чувствовала себя плохо. Однако нетрезвый зять расстраивал её ещё сильнее, чем пошатнувшееся здоровье. В результате конфликта 49-летний мужчина несколько раз ударил тёщу кулаком в живот. Её состояние серьёзно ухудшилось, после чего пенсионерку пришлось доставить в больницу. Там она и скончалась.
Мужчину обвинили в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
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