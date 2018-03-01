Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин 1 марта в Москве обращается с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ. По его словам, нельзя допустить, чтобы достигнутая в России стабильность привела к самоуспокоенности. Глава государства уверен, что нынешнее послание – рубежное. Путин отметил, что "кто бы ни был избран президентом, нам надо прочувствовать вызовы времени".
"Кто бы ни был избран президентом, каждый гражданин России должен прочувствовать и понять, что происходит в мире и какие вызовы стоят перед нами", — подчеркивает Путин, отмечая, что необходимо использовать "технологическую волну".
Путин считает, что мы должны укреплять демократические институты.
"Мы обязаны сконцентрировать все ресурсы, все силы в кулак, проявить волю для дерзновенного результативного труда. Не сделаем этого — не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны. Отставание — вот наш враг", — подчеркивает президент.
Также Владимир Путин заявил, что более 20 миллионов человек страны живут за чертой бедности, даже работающие люди. Он уверен, что у страны в ближайшие годы есть потенциал улучшить ситуацию.
"Ключевой — благополучие граждан и достаток российских семей. Бедность вновь подросла из-за последнего экономического кризиса. Даже работающие люди живут очень скромно", — добавил президент. Путин уверен, что регионы получат в ближайший год 50 миллиардов рублей, будут работать социальные программы.
"Нам важен каждый человек", — сказал он.
1 марта Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Традиционно участниками мероприятия стали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы российских регионов, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели. Изначально ожидалось, что глава государства огласит послание в декабре 2017 года, однако его перенесли на март 2018 года, за несколько недель до выборов.
Комментарии
Всё правильно сказал!
Может ещё и далеко до идеальной жизни,но видно как Путин старается.
Заявил? Да он её вместе с правительством создал!
За столько лет что изменилось: богатые богатеют, бедные нищают. А от разговоров проку...
Гостю плюс. Ольге с Ильёй фак.
Послушал 15 мин. и плюнул. Как всегда один треп.
Гость,ты сам себе плюсанул?))
Анализируя личности каждого кандидата, прихожу к выводу, что глобальная проблема сейчас - это возможная война. Т.е международная политика на первом месте. Все прочие кандидаты вещают про наше не очень существование, а на международную роль лишь один кандидат. Вообще внутренней политикой должно заниматься. Так что даешь вместо голиковых и голодец жирновых и богатовых.
ну он прям америку открыл
Послушал 15 мин
грязный извращенец.
Да нет, это я-Дядька.
зачем вы слушаете, если вам это доставляет боль?)
вы мазохисты?
я вот не смотрел и смотреть не собираюсь.
Дерзновенный результативный труд...Как сказано!Откуда это выкопали
бедные россияне бедны из-за кризиса. а богатые россияне богаты благодаря путину и его братве. теперь надо подумать, и разобраться из-за чего кризис. не... ну точно не из-за братвы... а! эврика! тьфу! америка!!!
и да, чтобы жить более лучше, надо более дерзновенно и результативно трудиться на благо страны.
В эти слова еще можно было наивно поверить если б он на первый срок избирался.А так как Путин со своими сотоварищами уже 20 лет у руля,то это просто ржака. Получается 20 лет назад он так не считал как сейчас рассказывает? Хотя за это период и нефть подороже была и санкций не было.Короче нынче кто при власти да кормушке вплоть до гробовой доски будут лепить горбатого народу.
При этой власти ничего не изменится к лучшему