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Истеричная бабушка Ж.: Виторган высказался о поведении Жириновского

, ИА "Амител"
По словам Виторгана, ему начали поступать сообщения, чтобы он защитил свою жену

Фото: showbizdaily.ru

Муж кандидата в президенты Ксении Собчак Максим Виторган написал пост относительно конфликта между его женой и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Напомним, конфликт завязался во время выступления еще одного кандидата — Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое отвели Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию. Кандидат от ЛДПР назвал девушку "дурой" и продолжил свои оскорбления, используя нецензурную брань. После этого девушка вылила на политика стакан с водой.

"Истеричная бабушка Ж. впаривает вам свои истерики уже больше 20 лет. И не моя вина, что вы покупаете билеты в этот порнотеатр из года в год, чтобы посмотреть на уже дряблое тело этой старой уставшей примы порносцены. Ее, бабушку Ж., тоже осуждать не берусь — она продаёт то, что у неё есть (эти самые истерики), и то, что пользуется спросом у вас", — написал Виторган на своей странице в Instagram.

Ранее пост в защиту Ксении Собчак написала телеведущая Ксения Бородина. Она написала, что отстаивать свою точку зрения на дебатах – это нормально. Но оскорблять своих оппонентов неприемлемо, особенно девушку.

 

Я сразу хочу попросить прощения у тех, кого это вообще не интересует, кто не понимает о чем речь или, напротив, понимает всё. А всем заинтересованным отвечу так, чтобы один раз и больше не вставать. Мне тут стали поступать просьбы от трудящихся, мол "я ждала пост в защиту жены", "Чичваркина ты сразу послал, а Жириновского слабо?" ( Жене, кстати, я ответил в его тоне только потому, что мы приятели) и т.д. Я понимаю вашу тягу к шоу. Это зрительская доля. Но, ребята, вы можете смотреть или не смотреть шоу, за которое вы заплатили. Но не вам решать быть ли шоу , за которое вы не платили. И либо сидите молча и ждите, либо идите в кассу. Истеричная бабушка Ж впаривает вам свои истерики уже больше 20 лет. И не моя вина, что вы покупаете билеты и в этот порнотеатр из года в год, чтобы посмотреть на уже дряблое тело этой старой уставшей примы порносцены. Ее , бабушку Ж, тоже осуждать не берусь — она продаёт то, что у неё есть (эти самые истерики) и то, что пользуется спросом у вас. Вам хочется, чтобы с ней у вас на глазах потрахался ещё и я? Я, извините, пас. У меня на неё и не сработает ничего. Так что, вы уж сами как-то: "нюхните, вздрочните и спать"(с). Театр закрыт. Нас всех тошнит.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

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Комментарии

1.03.2018 17:23
Гонец из Пензы

ха-ха. хорошо сказал, макс. присутствие Ж на нашей политической сцене столько лет это какое-то недоразумение, которое я могу объяснить только тем, что у этой Ж есть поклонники. недоразвитые есть в любой стране, где-то больше, где-то меньше.

0  0
1.03.2018 17:34
- гость -

На фотке рога не поместились.

1  0
1.03.2018 17:47
- гость -

А кто там бабушка и где там девушка? И почему Виторган оскорбляет остальных людей? Можно подумать, что он не смотрит дерьмо, где снимается его жена. Свинья ты, Виторган. И я тебе даже фигу не покажу, не достоин ты. И вот то что ты суёшь в экран засунь себе в одно место. Или Ж-ку.

2  0
1.03.2018 19:00
- гость -

1.03.2018 17:23 Гонец из Пензы
И Ксюша является отличным заменителем стареющему Ж в данном качестве - изрыгающего банальный популизм пустобрёха. Но в отличии от Ж , "девушка" С ещё и имеет ооочень отрицательный бэкграунд, выражаясь её языком. А говоря по-русски, ох, не берегла ни платья снову, ни честь смолоду. Поздравляем с порядочной женой, Максимушка.

2  0
1.03.2018 19:44
гость

для ГОНЦА: Да, Ж клоун, НО!!!!! это наш "клоун", который за п...сов и опущенных не стоит с плакатиком в Грозном...этот "клоун" не бегает к нашим врагам на завтраки (насчет врагов это уже госдеп в прямую говорит...) и даже при самом страшном варианте, что Ж стал бы президентом, он бы не сделал РФ каким там по счету штатом США...а такому "гонцу" как ты, да, только такую .... и надо...и президентом и женой, чтоб уровнять рога...Да пускай меня извенят все остальные слушатели амика, просто достал ты уже своими гадливенькими высказываниями по всем темам...

1  0
1.03.2018 20:51
Рогоносцу

1  0
1.03.2018 20:55
Шалава на отдыхе

1  0
1.03.2018 21:43
- гость -

быдло и хамло собчаковское.

1  0
1.03.2018 21:58
- гость -

А где видуха без трусов светской львицы?

1  0
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