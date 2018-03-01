Проверка назначена по факту смерти двухлетнего ребенка во время тихого часа в детском саду в городе Волхов Ленинградской области. Об этом пишет РИА "Новости".
Известно, что ребенок из благополучной семьи. Мать ребенка – домохозяйка. Отец работает.
СКР проводит расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
А кто и чем определяет уровень благополучности.
А если мать домохозяйка, то можно было ребенка в сад и таскать! Мой младший сын в сад не ходил и никакого отличия от сверстников! Зато спал сколько хотел и строем не ходил на горшок, попить воды и т.д. и т.п. Сама ходила в д/сад с 3-х лет- все прелести этой коллективной жизни помню до сих пор. Хотя воспитатели не обижали.
Может быть заболевание какое-нибудь у ребенка было......