Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин 1 марта в Москве обращается с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. По его словам, заработные платы и пенсии должны повышаться.
"Мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие — обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет как минимум вдвое снизить уровень бедности", — заявил глава государства.
По мнению Путина, на принципах справедливости и адресности нужно выстроить всю систему социальной помощи.
"Мы много об этом говорим, но это нужно в конце концов сделать. Социальную помощь должны получать граждане, семьи, которые действительно нуждаются", — указал президент.
В частности, пенсии должны вырасти больше, чем инфляция.
1 марта Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Традиционно участниками мероприятия стали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы российских регионов, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели. Изначально ожидалось, что глава государства огласит послание в декабре 2017 года, однако его перенесли на март 2018 года, за несколько недель до выборов.
Комментарии
все это мы уже проходили, бла-бла-бла перед выборами, а что вы не делали это 16 лет, или сколько там уже правит?! Сейчас все ринутся голосовать, вдруг выполнит обещание. Первое. что сделает, повысит зарплату депутатам
Таки мы не против, повышайте уже
Президент должен не призывать, а конкретно действовать. Призывать мы и сами можем.
Не заманывай, все равно не пойду на выборы((