Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин 1 марта в Москве обращается с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ. По его словам, в ближайшие шесть лет рост производительности труда должен расти не ниже 5% в год, чтобы выйти на уровень ведущих экономик мира через 10 лет. ВВП же должен вырасти в полтора раза. Все это приведет к росту заработных плат.
"Все это требует денег. За счет чего? Нужно повысить эффективность расходов, привлекать частные деньги, сформировать чуть более понятную налоговую систему. Именно наращивание экономического потенциала страны, каждого региона — главный источник дополнительных ресурсов. Для этого нам нужна экономика с темпами роста выше мировых. Это базовое условие для решения задач", — сказал Путин. По его словам, все это — главный ориентир будущего правительства.
1 марта Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Традиционно участниками мероприятия стали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы российских регионов, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели. Изначально ожидалось, что глава государства огласит послание в декабре 2017 года, однако его перенесли на март 2018 года, за несколько недель до выборов.
Комментарии
и ещё 25 миллионов новых высокотехнологичных рабочих мест! вот.
Сказал повысить производительность труда. -Это тысячи заводов, производящих металл, станки, оборудование, нужны грамотные кадры, научные достижения. Про это ни слова.
должен расти не ниже 5% в год
должен вырасти в полтора раза
Нужно повысить эффективность
сформировать чуть более понятную налоговую систему.
нам нужна экономика с темпами роста выше
Это всего из пяти предложений. Одни лозунги.
Вопрос: где он был 18 лет и кто мешал ему всё это сделать? Ну, хоть что- нибудь.
По его словам, в ближайшие шесть лет рост производительности труда должен расти не ниже 5% в год, чтобы выйти на уровень ведущих экономик мира через 10 лет. ВВП же должен вырасти в полтора раза. Все это приведет к росту заработных плат.
"Все это требует денег. За счет чего? Нужно повысить эффективность расходов, привлекать частные деньги, сформировать чуть более понятную налоговую систему. Именно наращивание экономического потенциала страны, каждого региона — главный источник дополнительных ресурсов. Для этого нам нужна экономика с темпами роста выше мировых. Это базовое условие для решения задач", — сказал Путин. По его словам, все это — главный ориентир будущего правительства.
Частные деньги это чьи ,простых граждан?
Непонятно из ничего вдруг все.Как в сказке!
все это — главный ориентир будущего правительства.
Недимона с гавриками под зад мешалкой выгонит? Или как обычно кровати переставит?