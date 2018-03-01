Российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала информацию о своем задержании в Америке. Об этом пишет RT.
Ефимова попросила поклонников, чтобы они не обращали внимания на информацию, которая появилась в СМИ. Она отметила, что сейчас готовится к соревнованиям, а в четверг начинает выступления.
"Не поддавайтесь на провокации", — заявила пловчиха.
Ранее ИА "Амител" сообщало, что спортсменка в конце декабря прошлого года была задержана полицией. СМИ сообщали, что она стала участницей ДТП. Представители Ефимовой опровергли эти данные и заявили, что пловчиха находится на сборах.
Комментарии