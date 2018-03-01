Патриарх Московский и всея Руси Кирилл завел аккаунт "День патриарха" в соцсети Instagram, пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, на этой странице будут публиковаться неожиданные и неформальные моменты ежедневного служения патриарха.
Как рассказал пресс-секретарь священнослужителя, не все фотографии сейчас публикуют на сайте Московской патриархии. Некоторые моменты служения остаются за кадром.
"Интересные, неформальные фотографии и ролики теперь будут появляться в Instagram", — отметил пресс-секретарь.
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