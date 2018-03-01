Пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" совершил посадку в Москве в аэропорту Домодедово с выключенным двигателем. Об этом пишет РБК.
Как сообщается, воздушное судно следовало по маршруту Ижевск – Москва. Перед началом снижения сработала сигнализация неустойчивой работы двигателя.
Командир принял решение выключить один из трех двигателей и продолжить полет по плану на двух двигателях.
В итоге самолет благополучно приземлился. В этот момент на борту находились семь членов экипажа и 51 пассажир. При этом претензий от пассажиров не поступало.
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